Formula 1, ad Imola la McLaren fa la voce grossa: Piastri e Norris i favoriti

La Formula 1 tornerà in pista nel weekend del 16-18 maggio a Imola per il GP dell'Emilia Romagna. Oscar Piastri e la McLaren si sono presi letteralmente la scena in questo primo scorcio di stagione. Il pilota australiano si è già aggiudicato 4 gare, di cui le ultime 3 consecutive (Bahrain, Arabia Saudita e Miami). Il compagno di squadra, Lando Norris, ha aperto le danze con la vittoria all'esordio in Australia. In classifica comanda, dunque, il duo McLaren, con Piastri in vetta a quota 131 punti, seguito da Norris a 115. Al terzo posto ecco il campione del mondo in carica, Max Verstappen, con 99 punti. Arrancano le Ferrari di Charles Leclerc (quinto con 53 punti) e Lewis Hamilton (settimo con 41 punti).

Stando alle quote dei vari bookmaker, Norris e Piastri partono favoriti e appaiati per il trionfo a Imola a 2.35. Verstappen è in lavagna a 5.00, Russell si punta a 16.00. Le Ferrari a distanza, con Leclerc che si scommette a quota 18.00, mentre Hamilton vale 26.00 come Kimi Antonelli. Albon e Carlos Sainz proposti a 101.00, chiudono a 201.00 Bearman, Hadjar, Stroll, Lawson, Ocon, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Bortoleto e Gasly.