Formula 1, si corre a Monza: Norris favorito, Leclerc a 11.00

Il weekend di motori si preannuncia scoppiettante, oltre al Gp di Aragon in MotoGp, si corre anche a Monza che ospiterà il 16° appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il testa a testa tra Norris, vincitore dell'ultimo Gp in Olanda e Max Verstappen continuerà probabilmente anche sul circuito brianzolo. Ma attenzione alla sete di vendetta della Ferrari che sogna in grande.

Gli ultimi due Gran Premi disputati all'Autodromo Nazionale di Monza sono stati vinti da Max Verstappen che si è imposto lo scorso anno e nel 2022. Nel 2021 a far festa fu Daniel Ricciardo, mentre nel 2020 sul gradino più alto del podio salì Pierre Gasly. L'ultimo squillo della Ferrari risale a cinque anni fa, nel 2019 Charles Leclerc si impose davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Max Verstappen guida la classifica di Formula Uno con 295 punti, frutto di 7 vittorie e 10 podi complessivi. Nonostante la vetta solitaria in classifica, il pilota olandese non vince da cinque Gran Premi consecutivi, l'ultimo squillo risale al Gp di Spagna. E davanti ai propri tifosi (Olanda) la scorsa settimana si è dovuto inchinare a Lando Norris che ha ridotto il gap dal pilota orange a 70 punti di ritardo. Il duello continuerà anche a Monza, dove Norris non ha mai vinto e Verstappen si è imposto negli ultimi due anni.

Stando alle quote dei bookmakers il principale favorito per la vittoria finale del Gran Premio di Monza di Formula Uno è Lando Norris della McLaren, quotato a 2.00. Più attardato Max Verstappen della Red Bull segue a 4.00.

Anche Oscar Piastri, altro pilota McLaren, parte favorito rispetto a Charles Leclerc: l'australiano a quota 8.00, mentre il monegasco è a quotato 11.00. Lewis Hamilton della Mercedes è quotato a 13.00, e un trionfo del suo compagno di squadra George Russell è valutato a 15.00, stessa quota di Carlos Sainz Jr. della Ferrari.