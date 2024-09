Le sorprese del weekend, la Juve non va oltre il pari, tonfo Liverpool in casa

Supremazia territoriale ma nessun gol. La Juventus di Thiago Motta ottiene il secondo 0-0 di fila dopo il pari a reti bianche contro a Roma di due settimane fa. I bianconeri non riescono a scardinare il muro difensivo eretto dall'Empoli di D'Aversa. I toscani hanno anzi ribattuto colpo su colpo rischiando in diverse occasioni di segnare. Un pareggio alla vigilia non previsto, dal momento che la maggior parte dei giocatori ha virato sul segno 2 a circa 1.65. Niente da fare però, alla fine è uscito il pari a quota 3.60.

Sempre sabato, ma in Premier League, clamoroso il tonfo casalingo del Liverpool di Arne Slot. Contro il Nottingham Forest i Reds partivano favoriti a quota 1.25. Diverse le occasioni dei padroni di casa, insuperabile il portiere dei Forest Matz Sels. E alla fine la grande beffa è stata firmata da Callum Hudson-Odoi che ha timbrato la rete dei tre punti per gli ospiti. Il segno 2 che alla vigilia valeva ben 11.00.

E che dire della doppietta di Erling Haaland che ha permesso al suo Manchester City di rimontare l'iniziale vantaggio del Brentford firmato dopo pochi secondi da Wissa? Il bomber norvegese si è portato così a quota 9 reti in Premier, diventando il giocatore che ha segnato più gol nelle prime 4 partite di Premier League. Superato l'ex attaccante del Manchester United, Wayne Rooney, a segno otto volte all'inizio della stagione 2011-12 (chiuse poi a quota 27 reti).

Alla Juve bloccata in Toscana ha risposto l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri campioni d'Italia stavano per pagare la poca brillantezza esibita all'U-Power Stadium a caro prezzo. Il Monza di Alessandro Nesta, ben compatto dietro e pungente in ripartenza, all'81' si è portato avanti con uno stacco di testa perentorio di Dany Mota. Il clamoroso ko è stato evitato dalla banda nerazzurra all'88' con Dumfries. Un segno X che pagava 5.00.