Mondiali 2026: Canada-Sudafrica apre i sedicesimi

La fase a gironi dei Mondiali 2026 si avvia alla conclusione e lascia spazio alla grande novità del torneo: il Round of 32, i sedicesimi di finale introdotti con il nuovo format a 48 nazionali. Tra la notte italiana e la serata di domenica 28 giugno verranno assegnati gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta, prima del debutto del primo match da dentro o fuori.

Ad aprire il programma saranno, alle 23:00 di sabato 27 giugno, le sfide del Gruppo L. La Croazia affronta il Ghana in una partita che si preannuncia equilibrata, anche se i bookmaker vedono leggermente avanti i croati, proposti a 1,92, contro il 5,20 del successo africano e il pareggio a 3,15.

In contemporanea, l'Inghilterra sfida il Panama con i favori del pronostico. La vittoria degli inglesi è infatti quotata appena 1,16, mentre un successo di Panama paga 16,00 volte la posta e il pareggio è offerto a 8,40.

La notte italiana proseguirà alle 1:30 con le gare del Gruppo K. A Miami andrà in scena Colombia-Portogallo, una sfida di alto livello tra due nazionali protagoniste del torneo. I bookmaker indicano il Portogallo favorito a 2,00, mentre la vittoria della Colombia è proposta a 3,50 e il pareggio a 3,85.

Nello stesso orario, la Repubblica Democratica del Congo affronta l'Uzbekistan. In questo caso sono i congolesi a partire avanti nelle quote, con il segno 1 fissato a 1,63, contro il 5,40 della vittoria uzbeka e il pareggio a 4,10.

Alle 4:00 italiane sarà il turno del Gruppo J. La partita tra Algeria e Austria è la più incerta del programma: il pareggio è il risultato ritenuto più probabile dai bookmaker, a 2,10, mentre il successo dell'Austria è quotato 3,05 e quello dell'Algeria 4,10, segnale di un confronto che potrebbe decidersi nei dettagli.

Sempre alle 4:00, l'Argentina chiuderà la propria fase a gironi contro la Giordania. I campioni del mondo partono nettamente favoriti, con il segno 2 a 1,16, mentre un'impresa della Giordania vale 17,50 e il pareggio è proposto a 8,40.

Archiviata la fase a gruppi, il torneo entrerà definitivamente nel vivo. Domenica 28 giugno alle 21:00 italiane prenderanno infatti il via i sedicesimi di finale, il nuovo turno introdotto dall'allargamento del Mondiale a 48 squadre. Ad aprire la fase a eliminazione diretta sarà la sfida tra Canada e Sudafrica, primo incontro da dentro o fuori della Coppa del Mondo 2026, nel quale non saranno più ammessi passi falsi: chi vince prosegue il cammino verso il titolo, chi perde saluta il torneo.