Nations League: nessuna sorpresa nel weekend e goleade per Germania, Olanda e Spagna

È stato un weekend di Nations League ricco di gol, stavolta senza grandi sorprese per le big scese in campo fra sabato e domenica. Germania ed Olanda hanno rifilato ben 5 gol ad Ungheria e Bosnia-Erzegovina, rispettando i pronostici: i tedeschi erano bancati pre-match a 1.25, gli Orange a 1.15. Non delude neanche l'Inghilterra, "retrocessa" nella Lega B per questa edizione di Nations League: gli inglesi, bancati a 1.50 pre-match, vincono 2-0 in Irlanda con le reti di Rice e Grealish.

La terza goleada del weekend è firmata dalla Spagna campione d'Europa in carica. Le Furie Rosse, nonostante l'inferiorità numerica, travolgono 4-1 la Svizzera a domicilio. Il successo degli spagnoli era bancato dai bookmakers con l'interessante quota di 1.65 pre-match. Non ha deluso le attese anche Cristiano Ronaldo, quotato a 1.70 come marcatore in Portogallo-Scozia: CR7 è subentrato solo nella ripresa ma ha deciso il match con il gol del 2-1 firmato all'88'. Sorride anche Antonio Conte: Kvara torna a Napoli dopo il 4-1 della sua Georgia contro la Repubblica Ceca, con gol e assist a referto per l'attaccante azzurro.