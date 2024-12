Premier League, il piatto forte è il derby di Manchester

La Premier League propone il derby tra Manchester City e Manchester United per la sedicesima giornata di campionato. La gara dell'Etihad Stadium è in programma domenica 15 dicembre con fischio d'inizio alle 17:30 ore italiane. Momento non brillantissimo per Citizens e Red Devils.

Il City di Pep Guardiola ha incassato ben 7 sconfitte nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni. L'unica gioia è arrivata in campionato con il 3-0 rifilato al Nottingham Forest, poi due pareggi con Crystal Palace e in Champions con il Feyenoord. In classifica Haaland e compagni stazionano al quarto posto con un bottino di 27 punti (il distacco dalla capolista Liverpool è di 8 punti, con i Reds che devono recuperare il derby del Merseyside contro l'Everton)..

Di fronte c'è un Manchester United che ancora non ha assorbito del tutto la filosofia del nuovo tecnico, Ruben Amorim. L'ex allenatore dello Sporting Lisbona ha ottenuto un pareggio (Ipswich) e due vittorie (in Europa League contro il Bodo/Glimt e in campionato contro l'Everton) nelle prime tre gare alla guida dei Red Devils. Poi due pesanti ko contro Arsenal e Nottingham Forest. Nell'ultimo match in Europa League la doppietta dell'ex Atalanta, Rasmus Hojlund, ha permesso ai Red Devils di battere in rimonta il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca. In Premier il Manchester United è tredicesimo con 19 punti ottenuti in 15 giornate.

I bookmaker danno per favorito il City nel derby contro lo United a 1.57. L'eventuale colpo dei Red Devils vale 4.95, con il pareggio che si punta a 4.50. L'Over 2,5 a quota bassa a 1.43, con l'Under a 2.62. Entrambe le squadre a segno 1.52, NoGoal a 2.37. L'1 primo tempo è in lavagna a 2.02, l'Over 1,5 casa a 1.43. Risultato esatto 2-1 a 8.75. La combo 1+Over 1,5 è proposta a 1.70, stessa quota per il Goal+Over 2,5. La Tricombo 1+Over 2,5+Goal offerta a 2.67, l'Over corner 10,5 si gioca a 1.65. Un calcio di rigore assegnato durante il match vale 2.80, un cartellino rosso a 4.05. La firma di Haaland nel match vale 1.70, la combo vittoria City con almeno una rete del bomber norvegese è proposta a 2.10. Una doppietta di Haaland si gioca a 4.25. In casa Manchester United tra i marcatori Zirkzee e Hojlund valgono entrambi quota 4.00.