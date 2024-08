Scommesse: a luglio in crescita quelle online, in forte calo il gioco in agenzia

Il settore delle scommesse sportive online ha registrato un incremento del +17% a luglio rispetto allo stesso mese di un anno fa. Sono stati spesi in totale circa 104 milioni di euro (per la precisione 103,92 milioni di euro). Numeri importanti che hanno permesso al betting online di segnare un +17,14% rispetto agli 88,7 milioni spesi un anno fa.

Trend positivo anche per quel che riguarda la percentuale di crescita della raccolta. Sono stati raccolti 984,3 milioni di euro a luglio 2024. Va segnalato quindi un in incremento del 34,43% rispetto ai 732,2 milioni di euro raccolti a luglio 2023.

Non così bene, invece, le scommesse in agenzia. Rispetto a luglio 2023, nello scorso mese il betting fisico ha fatto registrare una spesa di 41,2 milioni di euro. Dato negativo rispetto agli 51,3 milioni di euro spesi nel luglio di un anno fa (calo del 19,69%). Numeri positivi ed in controtendenza per la raccolta (+42,84%) con 321,4 milioni di euro raccolti.