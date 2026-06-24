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Francia e Argentina avanti con i pronostici, trascinate da Mbappé e Messi

Scommesse antepost Mondiali 2026: perde quota l’Inghilterra

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Scommesse antepost Mondiali 2026: perde quota l’Inghilterra
24 giugno 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra le grandi favorite dei Mondiali 2026 ci sono le grandi d’Europa e le due big del Sudamerica. Dopo le prime due partite alcune hanno confermato la propria forza altre invece hanno mostrato un po’ di alti e bassi.

La Francia e l’Argentina fanno sicuramente parte del primo gruppo. Entrambe hanno vinto e convinto trascinate dalle loro stelle Mbappé e Messi. Per le altre sono arrivati dei pareggi inaspettati, che hanno avuto una certa incidenza nelle quote scommesse dei bookmakers.

Per gli analisti la principale accreditata ad alzare al cielo la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio è la Francia. I Blues sono quotati a 4.00. Dietro c’è l’Argentina a 6.00, che però prima dell’inizio della manifestazione era stata messa un po’ più dietro.

Le due vittorie firmate da Messi l’hanno portata decisamente più avanti. A 7.00 ecco il duo composto da Inghilterra e Spagna. Entrambe hanno ottenuto una vittoria e un pareggio e ciò ha alimentato qualche dubbio sulle loro reali possibilità di successo.

Resta più o meno stabile il Portogallo a 12.00. I lusitani non sono mai stati tra le primissime scelte e si confermano come possibile alternativa alle big. Brasile e Germania sono più attardate a 16.00. A fargli compagnia l’Olanda, anch’essa non propriamente brillante nelle prime due uscite.

Norvegia e Usa a 25.00 rappresentano le possibili sorprese del torneo. Finora hanno dimostrato di essere al loro apice storico e ciò potrebbe essere importante per il prosieguo. A 40.00 spazio al duo composto da Marocco e Giappone. La Colombia è a 50.00. Messico e Belgio sono a 66.00 mentre le altre tutte al di sopra di quota 100.00.

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mondiali 2026 francia messi coppa del mondo
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