Serie A, la Fiorentina riapre la corsa al quarto posto

La corsa per il quarto posto in Serie A si fa sempre più incandescente, con il campionato che entra nella sua fase cruciale a pochi passi dalla conclusione. In attesa del posticipo di questa sera tra Lazio e Torino, la situazione è tutt’altro che definita, e anche una possibile sconfitta per i biancocelesti non pregiudicherebbe le loro chance di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione.

La vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta ha dato nuova linfa alle ambizioni della squadra viola, che ora guarda con ottimismo al futuro, anche grazie al suo momento di forma particolarmente positivo. La lotta per il quarto posto vede protagoniste ben sei squadre racchiuse in appena sette punti. L’Atalanta, attualmente terza con 58 punti, è la squadra che guida questa battaglia serrata, ma dietro di essa si è creato un gruppo agguerrito composto da Juventus, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina, con il distacco che si fa sempre più esiguo a ogni giornata che passa.

A otto giornate dalla fine (nove per la Lazio), tutto è ancora possibile, e il finale di stagione si preannuncia ricco di colpi di scena. Tra le squadre in lotta, l’Atalanta rimane la favorita per mantenere la terza posizione, nonostante un periodo recente non del tutto positivo, caratterizzato da due sconfitte pesanti. Le probabilità di un suo piazzamento tra le prime quattro sembrano infatti garantite, con le quote che le danno una quasi certezza di qualificazione, fissando la quota a 1.10, mentre quella per un clamoroso fallimento è a 7.50.

Subito dietro, con un ampio margine di vantaggio, troviamo la Juventus di Tudor, che ha esordito con una vittoria contro il Genoa e che ora viaggia a quota 1.75 per centrare l’ingresso in Champions. Il Bologna, attualmente al quarto posto, si mantiene in corsa a quota 4.00, mentre la Lazio, che potrebbe ridurre a soli due punti il divario con i rossoblù in caso di successo contro il Torino, è a 5.00. Un po’ più staccata, ma ancora teoricamente in corsa, c'è la Roma di Ranieri, che è fissata a 7.50 per centrare l’obiettivo, mentre la Fiorentina, galvanizzata dalla sua recente vittoria, è offerta a quota 9.00.

Più lontano, invece, il Milan, che, dopo la sconfitta contro il Napoli, sembra ormai fuori dalla corsa per il quarto posto. Le quote parlano chiaro, fissando la sua possibilità di entrare in Champions a 33.00, segno che le speranze dei rossoneri sono ormai ridotte al lumicino. In ogni caso, le prossime settimane saranno decisive, con un finale di stagione che promette emozioni e sorprese fino all'ultimo.