Almeno 161 persone risultano ancora disperse dopo le devastanti alluvioni in Texas, che hanno già causato la morte di 109 persone, secondo l'ultimo bilancio. "Molto probabilmente potremmo aggiungerne altri a questa lista", ha dichiarato il governatore dello Stato Greg Abbott in una conferenza stampa, specificando che la cifra si basa sul numero di persone segnalate come disperse da amici, parenti e vicini.

Le persone colpite "devono sapere che non ce ne andremo finché questo lavoro non sarà finito". "Il compito principale al momento continua a essere localizzare tutte le persone colpite da questa alluvione. Ci sono ancora dei dispersi. Dobbiamo trovare ogni singola persona scomparsa", ha aggiunto Abbott.

Il governatore ha dichiarato di aver effettuato oggi un sopralluogo nell'area colpita per valutare meglio "cosa esattamente fosse necessario fornire alla comunità".