Serie A, l’Inter si prende la vetta: l’Atalanta si avvicina e approfitta della frenata del Napoli

La Serie A continua a regalare emozioni e sorprese. Tre sono le squadre a caccia del tricolore: l’Inter per confermarsi, il Napoli per ritrovarsi e l’Atalanta per sognare. In questo senso Gasperini nella conferenza pre Empoli non si è certo nascosto e il 5-0 maturato sul campo ha dato un bel segnale alle due prime della classe.

Inter e Napoli stanno, invece faticando a trovare vittorie e continuità. Gli azzurri di Conte chiuderanno febbraio senza nemmeno una vittoria ed è strano vedendo il rullino di marcia tenuto per buona parte della stagione. La sconfitta a Como, poi, certifica che con le assenze e un mercato a zero, la squadra fatica a trovare alternative giuste e importante per ripartire. Per questo la quota dei partenopei per la vittoria dello scudetto è aumentata (in senso negativo) perché da 2.00 è balzata a 3.00, quindi per i bookie è più difficile possa vincerlo.

Al contrario l’Inter, seppur con una vittoria difficile in casa contro il Genoa (1-0), si è presa la vetta con un punto di vantaggio proprio sul Napoli. In attesa dello scontro diretto di sabato al Maradona contro gli azzurri, la quota per il tricolore nerazzurro è calata, passando da 2.00 a 1.75. Attenzione anche all’Atalanta, però, perché ora si trova a tre punti dalla vetta ed è uscita dalle Coppe. Dunque con la possibilità di giocare una volta alla settimana può preparare al meglio tutte le partite da qui a fine campionato. La sua quota è passata da 10.00 a 6.00, per i bookmakers c’è grande fiducia nella squadra di Gasperini.

Tra le outsider sta recuperando terreno anche la Juventus. La formazione di Thiago Motta ha vinto contro il Cagliari per 1-0 nel posticipo della domenica e si è portata al quarto posto in solitaria. I punti dalla vetta sono otto, tantissimi, ma l’Inter ha due scontri diretti ancora da giocare (Napoli e Atalanta) e con una serie di risultati positivi potrebbe anche rientrare in corsa. Intanto la quota si è abbassata ed è arrivata a 16.00. Chiudono il quadro Lazio e Milan a 300.00 con tutte le altre fissate a 1000.00.