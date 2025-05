Serie A, volata Scudetto e lotta Europa: domenica di fuoco per la 37ª giornata

Sarà una penultima giornata tutta da vivere quella che propone la Serie A nel weekend del 17-18 maggio. Con nove partite in contemporanea domenica alle 20:45 e un solo anticipo – Genoa-Atalanta sabato sera – si entra nel vivo della corsa Scudetto, delle qualificazioni europee e della salvezza.

L'Inter, che ospita la Lazio a San Siro, è chiamata a vincere per mantenere vive le speranze di superare il Napoli e rimettere in discussione il titolo. I nerazzurri affronteranno una Lazio agguerrita, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. La formazione di Inzaghi deve però sperare anche in un passo falso dei partenopei.

Il Napoli, fermato sul 2-2 dal Genoa nella giornata precedente, sarà di scena al “Tardini” contro un Parma affamato di punti salvezza. Una vittoria dei campani unita a una contemporanea sconfitta dell’Inter consegnerebbe il tricolore agli azzurri per la seconda volta in tre stagioni.

Occhi puntati anche sull'Olimpico, dove Roma e Milan si sfidano in uno scontro diretto cruciale per l’Europa: i giallorossi vogliono rientrare nella zona Champions, mentre i rossoneri cercano riscatto dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia. La Juventus, invece, attende un’Udinese già salva con l’obiettivo di sfruttare eventuali passi falsi delle concorrenti dirette.

Grande tensione anche al “Franchi”, dove si incrociano le ambizioni di Fiorentina e Bologna: i viola sono chiamati a reagire dopo lo scivolone con il Venezia, mentre gli emiliani – già qualificati all’Europa League – vogliono chiudere in bellezza.

In chiave salvezza, Cagliari e Venezia si affrontano in una sfida da dentro o fuori. Il Venezia arriva con entusiasmo dopo il successo sulla Fiorentina, ma il viaggio in Sardegna sarà tutt'altro che agevole. Chance da sfruttare per l’Empoli a Monza, mentre il Como riceve il Verona per una gara che vale punti pesanti nella parte bassa della classifica.