10eLotto, festa grande in Lombardia : 1 milione di euro a Botticino﻿

Lombardia grande protagonista nelle ultime estrazioni del 10eLotto. Nella regione è stata registrata infatti la seconda vincita più alta dell'anno.

A Botticino, un piccolo comune di 10.000 abitanti nella provincia di Brescia, un fortunato giocatore ha centrato un '9' con i numeri: 2-5-11-17-19-23-24-27-32 nella Modalità frequente, vincendo 1 milione di euro con una spesa di soli 16 euro. Si tratta della seconda vincita più alta del 2024 dopo i 2,5 milioni di euro vinti a Savona lo scorso 27 febbraio.

Ma non finisce qui. Festa grande in Lombardia anche a Milano e Cerro Maggiore. Nel capoluogo di regione è stato centrato un '9' da 100.000 euro a fronte di una spesa di soli 4 euro. In provincia invece sono stati vinti altri 20.000 euro.