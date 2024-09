EuroMillions: vinti 149 milioni di euro in Belgio. E' il terzo jackpot più alto di sempre

EuroMillions da record in Belgio nell'ultimo weekend. Nell'estrazione dello scorso venerdì è stata registrata la terza vincita più alta di sempre nel paese per quanto riguarda la lotteria multistatale. Sono stati vinti oltre 149 milioni di euro, 149.017.789 per la precisione: solo nel 2016 con 168 milioni e nel 2017, con quasi 154 milioni, si erano registrate vincite più alte in Belgio con l'EuroMillions.

Non è noto il vincitore. Per l'EuroMillions infatti, così come i vincitori di tutti gli altri giochi della Lotteria, si possono riscuotere i premi in forma anonima contattando la Lotteria Nazionale. I vincitori non devono recarsi al punto vendita in cui hanno giocato la schedina vincente. Il giocatore fortunato, inoltre, ha 20 settimane per riscuotere la vincita record.