Il supermarket della fortuna: vinti 8 jackpot all'EuroMillions

Come si suol dire "nella botte piccola c'è il vino buono". La popolare espressione può essere ben applicabile all'ultima vittoria centrata in un piccolo supermarket di un villaggio di qualche migliaia di anime nel nord dell'Irlanda. A Kinlough, vicino all'Ulster, a ridosso del confine con il Regno Unito, il McGowan's Spar sta regalando parecchie gioie ai fortunati clienti che lo frequentano.

Sì perché tale location negli ultimi anni si è rivelata una miniera d'oro, con ben 8 jackpot centrati della lotteria dell'EuroMillions. La settimana scorsa il locale in questione ha venduto un altro biglietto vincente del valore di 1.005.000 euro. Il vincitore non si è comunque ancora palesato. Va sottolineato il fatto che il negozio già nel 2016 aveva venduto un biglietto della lotteria dell'EuroMillions del valore di oltre 11 milioni di euro. Nel complesso sono state otto vincite di grosso peso che hanno attirato sempre più l'attenzione sul McGowan's Spar. Per il proprietario del negozio, Noel McGowan, la fortuna è attribuibile alla positiva atmosfera che caratterizza il suo locale.

L’EuroMillions, lanciata nel 2004, è una delle lotterie transnazionali più popolari in Europa. Viene effettuata una singola estrazione settimanale in diverse nazioni europee: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Svizzera. Ma come funziona la lotteria EuroMillions? Basta selezionare cinque numeri da 1 a 50 e due numeri “Lucky Star” da 1 a 12. Bisogna indovinare tutti e sette i numeri estratti per vincere il jackpot. Previste altre 12 categorie di premi.