Lotto, doppia vincita da 23.750 euro tra Sardegna ed Emilia-Romagna

L'ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto ha distribuito vincite in diverse regioni d'Italia, con due premi da 23.750 euro centrati al Lotto e due vincite di rilievo nel 10eLotto tra Lombardia e Veneto.

Al Lotto, una vincita da 23.750 euro è stata realizzata a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, grazie al terno 12-23-27 sulla ruota di Cagliari. Il premio, ha riportato Agimeg, è stato ottenuto con una giocata da 10 euro effettuata in un punto vendita di viale Colombo.

Importo identico anche a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove un giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Palermo con i numeri 22-86-90, aggiudicandosi altri 23.750 euro grazie a una giocata da 10 euro effettuata in una ricevitoria di Circonvallazione Italia.

Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta è stata registrata a Capriolo, in provincia di Brescia, dove un fortunato giocatore ha vinto 50.000 euro grazie a un "9" con Numero Oro nell'estrazione frequente. Il premio è stato ottenuto con una giocata da appena 3 euro effettuata in un punto vendita di via Sarnico.

Sempre in Lombardia, a Ispra, in provincia di Varese, sono stati vinti 25.000 euro grazie a un "6" con Numero Oro, anche in questo caso nella modalità di estrazione frequente.