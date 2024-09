Lotto e 10eLotto, dominio Napoli e provincia: vinti oltre 100.000 euro

L'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto ha premiato di gran lunga Napoli e provincia. Un bilancio di oltre 100.000 euro, per l'esattezza 101.450 euro. Un dominio assoluto reso grazie ad una serie di vincite sparse per la provincia partenopea. Si parte con i 23.750 euro della prima vincita al Lotto grazie ad un terno secco a Napoli. A segno anche un altro giocatore che si è portato a casa 22.550 euro centrando un terno secco sulla ruota di Napoli (9-15-24). Sempre con la stessa combinazione di numeri e lo stesso importo un altro giocatore di Pozzuoli ha vinto 22.550 euro.

Napoli e provincia pigliatutto anche all'estrazione del 10eLotto. Nel capoluogo partenopeo è stata registrata una vincita di 20.001 euro centrando un "9" al 10eLotto. Stesso caso a Pompei dove sono state ottenute altre due vincite da 6.300 euro ciascuna.

Ad esultare non sono state però solo Napoli e Provincia. Spostandoci in Piemonte, infatti, è stata centrata una vincita di 25.000 euro al Lotto in provincia di Torino, precisamente a Grugliasco. Premio ottenuto grazie ad un ambo secco (48-71) sulla ruota di Firenze. La fortuna ha baciato anche l'Abruzzo, nello specifico la provincia di Chieti. A Francavilla al Mare un giocatore ha centrato 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna oltre ad un LottoPiù per una vincita di 21.660 euro. Il tutto con una puntata di 4 euro sulla ruota di Torino (7-19-25-28).

Registrate altre importanti vincite al 10eLotto a Notaresco (20.000 euro), Roma (14.250 euro), Merano (Venezia, 14.000 euro), Abbiategrasso (Milano, 13.800 euro) e Maranello (Modena, 13.500 euro). E ancora 12.500 euro vinti a S. Stefano in Aspromonte (RC) e a Villetta Barrea (AQ), 9.000 euro a Catanzaro, 7.500 euro a Pineto (TE) e 6.2500 euro a Pianella (PE).