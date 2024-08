Mega Millions, due jackpot in otto mesi: mai così pochi nella storia della lotteria

È un 2024 da record negativo, almeno finora, per la lotteria americana Mega Millions. Dal 1° gennaio ad oggi, sono state soltanto due le persone ad essersi aggiudicate il jackpot, indovinando i cinque numeri estratti più il Megaplier 3X. La prima ha incassato 1,1 miliardi di dollari - il quinto montepremi più alto di sempre nella storia di questa lotteria - nel New Jersey il 26 marzo, la seconda ha ottenuto 552 milioni con un biglietto acquistato online nell'Illinois il 4 giugno. Poi, non ce l'ha fatta più nessuno.

Il dato è impressionante. Basti pensare che l'anno scorso il jackpot è stato centrato ben 10 volte, 8 se si considerano i primi otto mesi del 2023. Nel 2021 e nel 2022, la vincita massima è stata conquistata in 6 occasioni, con la maggior parte che si è verificata nella prima metà dell'anno. Chiaramente, una difficoltà così elevata nell'indovinare la serie di sei numeri vincenti ha fatto sì che il jackpot al momento sia di 535 milioni di dollari.