Super Win for Life, in provincia di Sondrio centrato un “5”

Un investimento di appena 2 euro ha permesso a un giocatore di portare a casa 18.669,98 euro al Super Win for Life. La vincita è stata centrata a Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, nel concorso numero 53 di sabato 25 luglio 2026.

La schedina fortunata è stata convalidata presso il Bar New Energy, in via Nazionale 437. Il giocatore ha scelto una formula Gioca Facile 2 su 5, riuscendo a centrare l’unico punto “5” dell’intera estrazione.

La combinazione vincente è stata 5 – 16 – 29 – 53 – 59 – 70 – 85 – 88. Nel concorso sono state convalidate complessivamente 100.615 combinazioni.

Nessuno è invece riuscito a realizzare il punto “6”, la categoria di vincita più alta del Super Win for Life. La mancata assegnazione del premio fa crescere ulteriormente la posta in palio: nel prossimo concorso la super rendita raggiungerà 11.950 euro al mese per 20 anni.

L’eventuale vincitore riceverebbe quindi 240 mensilità, per un valore complessivo pari a 2.868.000 euro. Il riporto destinato al punto “6” ha raggiunto 2.877.360,62 euro, mentre il montepremi complessivo dell’estrazione è stato di 3.008.160,12 euro.

Oltre al punto “5” da 18.669,98 euro, il concorso ha assegnato 34 punti “4” da 277,25 euro, 711 punti “3” da 28,31 euro e 7.856 punti “2” da 5 euro. Registrate anche 8.505 vincite immediate da 2 euro e 21 vincite immediate da 50 euro.