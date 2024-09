Trattativa conclusa, Flutter acquisisce Snaitech per 2,3 miliardi di euro: i dettagli

E' arrivata l'ufficialità: Flutter Entertainment, leader mondiale nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, ha perfezionato l'acquisizione di Snaitech S.p.A., società del gruppo Playtech, per un valore totale di 2,3 miliardi di euro. Una mossa, questa, che permette a Flutter di consolidare sempre più la propria leadership nel mercato italiano.

A livello di tempistiche, la transazione sarà completata entro il secondo timestre del 2025. Terzo operatore online nel mercato italiano, Snai ha registrato una quota di mercato del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori medi mensili (AMP-Average Monthly Players)3. Ricavi per 947 milioni di euro quelli ottenuti nel 2023 da Snai, al netto delle imposte sul gioco.

Con questa operazione, Flutter sarà leader in Italia con un mercato online pari a circa il 30%. La trattativa conclusa permetterà di creare valore per gli azionisti con una serie di azioni, tra cui il rafforzamento del portafoglio di brand "local hero", una strategia multi-brand sul mercato, crescente presenza più diversificata nel retail, sinergie sui costi operativi e sui ricavi. Soddisfatto l'amministratore delegato di Flutter, Peter Jackson, che ha annunciato l'acquisizione di Snai definendola un'operazione interessante sia dal punto di vista strategico che finanziario.

“Il marchio Snai è riconosciuto ed apprezzato in Italia e rimarrà come ulteriore brand di questo mercato insieme a quelli di Sisal, Pokerstars, Tombola e Betfair - hanno dichiarato da Flutter -. Flutter già gestisce con successo altre operazioni multi-brand, in particolare nel Regno Unito dove operiamo con quattro marchi in diverse verticali di prodotto e di clientela. Puntiamo sulle piattaforme tecnologiche di Snaitech per l’offerta dei nostri prodotti e confermiamo che il brand non solo sarà tutelato ma addirittura rinforzato“.