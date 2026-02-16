Gli eventi in agenda

Martedì 17 febbraio, ore 10, Ministero delle Imprese e del made in Italy, Palazzo Piacentini, Sala degli Arazzi, via Vittorio Veneto 33, Roma, presentazione del rapporto “Competitivi perché sostenibili. Geografia dell’eco-innovazione del made in Italy”, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere. Il rapporto analizza l’innovazione eco-sostenibile in Italia attraverso l’analisi dei brevetti green, sottolineando che il nostro Paese è tra i primi in Europa per numero di brevetti ambientali e per diffusione tra le imprese. Intervengono, tra gli altri, il Segretario Generale Unioncamere, Giuseppe Tripoli, il Presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, mentre le conclusioni sono affidate al Ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso.

Martedì 17 febbraio, ore 11, Sala della Gatta, Palazzo Grazioli, via del Plebiscito 121, Roma, “Energia e economia circolare: strategie globali per la transizione”, seconda tappa delle Giornate dell’Economia e dell’Energia Circolare 2025-2026. Nel corso dei lavori sono previsti un keynote speech di Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità Missione PNRR del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, un successivo dialogo tra diversi componenti delle Commissioni Ambiente e Industria del Senato e della Camera dei deputati, mentre in chiusura interviene il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

Giovedì 19 febbraio, ore 15, Senato della Repubblica, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29, Roma, l’Istituto per la Competitività I-Com, organizza il convegno pubblico “Ex Pluribus Unum. Una roadmap verso una regolazione economica pro-competitiva”. Al centro dell’evento la regolazione economica italiana in un contesto di governance multilivello frammentata e poco coordinata, che genera incertezze e costi per le imprese e riduce l’efficacia delle politiche pubbliche. Nel corso dei lavori vengono presentati alcuni casi studio in materia di energia, intelligenza artificiale e telecomunicazioni, suggerendo possibili riforme per semplificare e favorire investimenti e concorrenza. Intervengono il Sen. Andrea De Priamo (FDI), la Sen. Silvia Fregolent (IV) della Commissione Ambiente del Senato, l’On. Gusmeroli (Lega) Presidente Commissione Attività produttive della Camera, il Presidente I-Com Stefano Da Empoli e alcuni Professori universitari.

Venerdì 20 febbraio, ore 9,30, GSE, via Maresciallo Pilsudski 92, Roma, V Conferenza Nazionale sulla povertà energetica, principale appuntamento nazionale dedicato al confronto tra istituzioni, enti locali e attori sociali impegnati nel contrasto alla povertà energetica, un fenomeno che riguarda il 9% delle famiglie italiane (dati OIPE 2024). L’edizione 2026 mette al centro il ruolo dei territori e delle comunità come ambiti centrali in cui le politiche energetiche incontrato i bisogni reali delle persone. I lavori prevedono sessioni e momenti di confronto istituzionale con interventi di rappresentanti di ANCE, GSE, MASE, RSE, ENEA. La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

