Gli eventi in agenda

Mercoledì 28 gennaio, ore 10:00, convegno Kyoto Club su Eolico, transizione energetica, normativa e tutela del suolo e del mare, Lega Nazionale Cooperative e Mutue, in via G.A. Guattani 9 a Roma.

Sarà un’occasione di approfondimento e confronto sul ruolo dell’eolico nella transizione energetica, tra sviluppo delle rinnovabili, normativa e tutela del territorio e del mare. L’incontro affronterà gli aspetti ambientali, sociali ed economici legati alla diffusione dell’eolico, con l’obiettivo di individuare soluzioni che favoriscano una crescita sostenibile, condivisa e rispettosa delle comunità e degli ecosistemi.

Giovedì 29 gennaio, ore: 10:00 si svolge al CNEL la presentazione del Libro Bianco “Made in Italy 2030”.

Aprirà i lavori il presidente del CNEL Renato Brunetta. Interverranno: Paolo Quercia, dirigente del Centro Studi e Analisi del Dipartimento politiche per le imprese del MIMIT; Cristina Sgubin, segretario generale di Telespazio e consigliere di amministrazione ENI e SACE; Paolo Pirani, consigliere del CNEL. Chiuderà i lavori Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

