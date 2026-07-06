Gli eventi in agenda

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06 luglio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
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Martedì 7 luglio 2026, ore 15:30, Assemblea pubblica Assonave, Partecipano, tra gli altri, Pierroberto Folgiero, a.d. Fincantieri; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto Cdp; Biagio Mazzotta, presidente Assonave. Via Vittoria Colonna, 11.

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Mercoledì 8 luglio, ore 11, Sala della Regina, Palazzo di Montecitorio, l’Agenzia del Demanio presenta alla Camera dei deputati il Rapporto 2026 dal titolo “Il Patrimonio immobiliare dello Stato. Memoria, identità e infrastrutture del futuro”. Intervengono, il Vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il Viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo. L’evento è disponibile in diretta streaming sul sito dell’Agenzia del Demanio e e sulla WebTV della Camera dei deputati.

Per info e programma

Giovedì 9 luglio, ore 9:15, BCG, via Ugo Foscolo 1, Milano, “Governare la complessità: scenari geopolitici e trasformazione del business”, il talk annuale organizzato da RCS Academy, Corriere della Sera e BCG, dedicato a CEO e vertici di imprese italiane e internazionali per analizzare i nuovi equilibri geopolitici e le relative implicazioni nel posizionamento delle imprese globali. Un’occasione per condividere visioni, anticipare scenari e rafforzare le relazioni. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e Amministratore delegato RCS MediaGroup, Urbano Cairo, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, il Presidente Fincantieri, Biagio Mazzotta e il Vicepresidente di Confindustria, Barbara Cimmino.

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Assemblea pubblica Patrimonio immobiliare dello Stato Governare la complessità Scenari geopolitici Trasformazione del business
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