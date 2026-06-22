Gli eventi in agenda

Mercoledì 24 giugno 2026 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, Viale Tupini, 65, l’evento Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Tra gli interventi previsti ci sarà anche quello di Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti, di Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale Leonardo e di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fincantieri.

In chiusura, dopo l’intervento istituzionale di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

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