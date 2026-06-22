circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi in agenda

22 giugno 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Mercoledì 24 giugno 2026 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si terrà a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, Viale Tupini, 65, l’evento Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Tra gli interventi previsti ci sarà anche quello di Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti, di Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale Leonardo e di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fincantieri.

In chiusura, dopo l’intervento istituzionale di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Per info e programma

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Aerospazio Difesa Sicurezza
Vedi anche
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza