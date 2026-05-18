Gli eventi in agenda

Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026, alle ore 10.30, si terrà a Roma, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna n. 366, la Terza Edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 2026.
Giovedì 21 maggio, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Francesco Maria Chelli avvia le celebrazioni ufficiali del Centenario dell’Istituto nazionale di statistica, con la presentazione del Rapporto Annuale Istat 2026.