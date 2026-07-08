circle x black
Cerca nel sito
 

GrAudio edizione delle 07:30 dell' 8 luglio

audio default
 
08 luglio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gr graudio audionews audio
Vedi anche
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video
News to go
Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza