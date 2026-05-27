Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Mercoledì 27 Maggio 2026
Aggiornato: 09:31
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio edizione delle 09:30 del 27 maggio
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
27 maggio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Gaza, Israele conferma morte capo militare Hamas. Idf diffonde video del raid che ha ucciso Odeh
Maggio rovente, picco del caldo poi leggero calo termico con temporali sparsi
Meloni all'assemblea di Confindustria, sprint sul nucleare e un 'patto' per cambiare la burocrazia
Caso Garlasco, la difesa 'smonta' le prove contro Sempio a colpi di perizie: dal Dna all'impronta
Palermo, incendio in azienda di noleggio auto: a fuoco una decina di mezzi
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
A Roma torna la Maratona contro il bullismo
in Evidenza
Il nuovo ecosistema dell’automazione industriale firmato Sonepar Italy
in Evidenza
Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità
in Evidenza
Presentata a Milano da Henkel 'Syoss by Palette'
in Evidenza
Venti anni di Labnet, evento al ministero della Salute
in Evidenza
Locauto torna a investire nel noleggio a lungo termine
in Evidenza
“I nuovi mestieri dell'energia” oggi al Festival dell'economia di Trento
in Evidenza
A Milano il convegno ‘Responsabilità alla guida’
in Evidenza
'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
in Evidenza
Italia Green Film Festival, assegnati Premi speciali VII edizione
in Evidenza
A Roma la XVII edizione del Festival del lavoro
in Evidenza
Lavoro, Cafà (Cifa): "Flessibilità importante ma fuori da perimetro rischia di creare precariato"
in Evidenza
A Milano la XII edizione della Seismic Academy
in Evidenza
Presentati i risultati del primo triennio di ROAD – Rome Advanced District
in Evidenza
Ricerca, Roche protagonista alla Giornata internazionale degli studi clinici
in Evidenza
Ripensare la longevità, al via il Milan Longevity Summit
in Evidenza
Il museo Ferruccio Lamborghini ospita l’edizione 2026 di Venditore Vincente
in Evidenza
Tumore al seno, a Napoli 'Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer'
in Evidenza
Lavoro, Cifa Italia-Confsal-Confsal FederLavoratori firmano contratto per 17 categorie
in Evidenza
Tumori HPV-correlati, aumenta consapevolezza e fiducia degli italiani
in Evidenza
Egpa recidivante o refrattaria si ampliano le indicazioni anti II-5
in Evidenza
A Milano World Tech Conference dal 24 al 27 giugno, attesi oltre 200 speaker
in Evidenza
Settimana nazionale della sclerosi multipla 2026
in Evidenza
Incontro su ‘Scenari di decarbonizzazione del trasporto aereo’ promosso da Fondazione Pacta
in Evidenza
IMPOSSIBILE 2026, Save the Children tra le periferie di grandi città
in Evidenza
Presentata a Milano 'Ovunque vicini', App per visite a domicilio per pazienti con Sla
in Evidenza
Lennart Meri Conference 2026
in Evidenza
Tumore seno, a Milano incontro oncologi e pazienti su medicina di precisione
in Evidenza
Inaugurato a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org
in Evidenza
A Milano il Seafood Seminar 2026 del Norwegian Seafood Council
in Evidenza
Moda: a Villa Altieri il viaggio green dell'Italia Film Festival
in Evidenza
Syngenta, a Mantova evento "Il filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura"
in Evidenza
A Capri la prima edizione dei 'Capri Talks'
in Evidenza
Padova, 30 anni del Registro delle imprese
in Evidenza
Chiesi, evento finale del progetto "Ciak si crea - Trame di periferia"
in Evidenza
'Assapora la purezza' , il nuovo murale di Levissima porta la montagna in città
in Evidenza
Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con leggerezza'
in Evidenza
Investopia 2026, Milano al centro del dialogo tra Italia e Emirati Arabi Uniti
in Evidenza
A Mind si misura sull'impatto reale, 'Together beyond'
in Evidenza
BeGreat porta a Montecarlo Empower the Game
in Evidenza
“Plasma: quanto ne sanno gli italiani?". A Roma evento Takeda
in Evidenza
'Il valore del legno, come l’economia circolare disegna il futuro', convegno a Milano
in Evidenza
Presentato VIII Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026
in Evidenza
Leucemia linfatica cronica, disponibile in Italia nuovo farmaco
in Evidenza
'Sport e inclusione a Napoli', inaugurato store Decathlon in Galleria Garibaldi
in Evidenza
‘Oltre la cronicità del quotidiano’, nuova terapia long acting per la prevenzione dell’HIV
in Evidenza
Formazione, a Roma il Forum dell’Educazione Finanziaria Aief
in Evidenza
Encefalopatia epatica, una campagna per riconoscerla prima
in Evidenza
Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa
in Evidenza
A Milano Transpotec 2026, salone dei trasporti e della logistica