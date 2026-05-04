Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Lunedì 04 Maggio 2026
Aggiornato: 14:55
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio Flash delle 14:50 del 4 maggio
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
04 maggio 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Iran, Trump lancia 'Project Freedom' a Hormuz: Teheran alza il livello dello scontro
Strage Crans Montana, stop della Svizzera a invio fatture alle famiglie dei ragazzi italiani feriti
Biennale Arte, l'Iran rinuncia alla partecipazione
Flotilla, procura Roma apre nuova inchiesta per sequestro di persona
Russia, più sicurezza e meno contatti: così Putin gestisce l'aumentato rischio attentato
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Dona il tuo 5x1000 a GDS Foundation Ets
in Evidenza
Talent Lab di Leroy Merlin per formare il 60% di manager interni
in Evidenza
Immunoterapia oncologica, approvata nuova formulazione sottocutanea
in Evidenza
1 maggio, a Napoli la IX edizione della Giornata del lavoro "Lavoro e Futuro"
in Evidenza
Malattia di Fabry, Chiesi lancia campagna 'She SpeaXX'
in Evidenza
Al MoMec di Roma evento "Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl"
in Evidenza
José Mourinho protagonista della nuova campagna di Prima Assicurazioni 'Tu, Prima'
in Evidenza
Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole
in Evidenza
Digitale, da Iliad proposte per lo sviluppo nel Paese
in Evidenza
Intervista a Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil
in Evidenza
Amazon, 16 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro in Italia
in Evidenza
Tappa ligure per 'SquisITA- L'Italia in un boccone'
in Evidenza
Ipoparatiroidismo, ok rimborsabilità in Italia terapia Ascendis
in Evidenza
Adnkronos Q&A | Salute, prevenzione e risorse: le sfide
in Evidenza
A Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’
in Evidenza
Cresce il presidio Net Service Group in Sardegna
in Evidenza
Al via la III edizione della 'Nave della Salute'
in Evidenza
Chicco presenta la linea Meraviglia all'Adi
in Evidenza
Key4Biz promuove Telecommunications of the Future, appuntamento il 13 maggio a Roma
in Evidenza
Al via campagna 'Se scegli di bere, bevi responsabilmente', promossa da Diageo ed Esselunga
in Evidenza
BeGreat a Vicenza con il roadshow ‘Eat Like You Train’
in Evidenza
Presentato il festival estivo di musica classica e lirica a Roma
in Evidenza
Confindustria nautica, alla Design Week 2026 annuncia partnership con Trussardi
in Evidenza
Gruppo Magis, presentati risultati finanziari e di sostenibilità al 31 dicembre 2025
in Evidenza
Bsh a EuroCucina con stand dei marchi Bosch, Siemens e Neff
in Evidenza
Approvato il bilancio consuntivo della Cassa Geometri
in Evidenza
A Piacenza la quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren
in Evidenza
Sostenibilità e giornalismo responsabile, a Milano prima conferenza nazionale
in Evidenza
Alla Design week di Milano Hisense presenta 'The colorful district'
in Evidenza
Milano, nella sede di L'Oréal Italia 'The beauty circle' di Riccardo Lucii
in Evidenza
Al Senato conferenza 'Ai Italia. L'Ai tra innovazione e sovranità digitale'
in Evidenza
Milano, un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis
in Evidenza
The Swedish Home by Electrolux
in Evidenza
Milano Design Week, Iqos e Devialet presentano 'Soundsorial Design'
in Evidenza
Data center abilitatori della transizione. Lo studio di Engie e Key to Energy
in Evidenza
Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell’Innovazione sociale
in Evidenza
A Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”
in Evidenza
A Livorno la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, formazione e futuro
in Evidenza
Reza Pahlavi al Centro studi americani: “Serve supporto esterno per liberare l’Iran”
in Evidenza
“India potenza emergente", tavola rotonda al Centro Studi Americani
in Evidenza
A Piacenza Fiere prende il via Gic 2026
in Evidenza
Presentato al Senato ‘RentVolution’ il rapporto di SoloAffitti
in Evidenza
Ia, Alexa+ da oggi disponibile in Italia
in Evidenza
Agricoltura, a Roma presentato Manifesto sul Biocontrollo
in Evidenza
Made in Italy, raggiunti 100 marchi storici: fatturato da quasi 94 mld
in Evidenza
Dr. Finanza apre in Italia
in Evidenza
'Il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese', a Roma 49°assemblea ADSI
in Evidenza
Giornata Mondiale dell’Emofilia, a Roma convegno FedEmo
in Evidenza
Psoriasi, presentati risultati campagna accesso a diagnosi e terapie
in Evidenza
Prodotti da fumo e non da fumo: studio Ipsos sul fenomeno dell’illegalità