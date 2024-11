I provvedimenti dell’ultimo Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi martedì 29 ottobre ha adottato diversi provvedimenti, tra cui l’approvazione in via preliminare di un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale a quanto indicato nel regolamento UE 2023/1113 in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e le cripto-attività relativamente alla prevenzione ai fini del riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. In sintesi, il decreto adegua l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR) e, quindi, le precedenti normative per la rilevazione ai fini fiscali di trasferimento di titoli e valori da e per l’estero. Il Cdm ha approvato definitivamente i seguenti provvedimenti relativi a: attuazione di diverse direttive UE in tema di regime speciale per le PMI con riferimento all’applicazione di aliquote speciale sul valore aggiunto ovvero di esonero dall’Iva per le piccole imprese in Italia in regime forfettario con volume d’affari inferiore a 85 mila euro; attuazione della direttiva relativa ai requisiti migliorati di stabilità e dei requisiti di stabilità definiti dall’organizzazione marittima internazionale; introduzione di disposizioni integrative e correttive per l’efficientamento del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e in materia di esecuzione forzata. Inoltre, il Cdm ha approvato in via definitiva i primi tre testi unici in tema di giustizia tributaria, tributi erariali minori, sanzioni tributarie amministrative e penali. Infine, sono state pronunciate diverse delibere per la dichiarazione dello stato di emergenza o l’ulteriore stanziamento di fondi per il contrasto agli effetti dei devastanti eventi metereologici che hanno interessato, in particolare, Emilia-Romagna e Toscana tra settembre e ottobre 2024 e le province di Bergamo e Brescia tra il 9 giugno e il 13 luglio 2024.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-102/26948