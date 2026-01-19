Il Capo del Governo in Oman

Prima tappa del tour istituzionale in Asia di Giorgia Meloni nel sultanato dell’Oman, dove ha incontrato il Sultano Haitham bin Tark. Nei giorni successivi il Premier si è recato in Giappone e poi in Corea del Sud. Nel corso del colloquio ufficiale i due leader hanno approfondito la possibilità di ampliare gli ambiti di cooperazione, confermando la volontà di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra i due Paesi. In particolare, sono state poste le basi per lo sviluppo di un Piano d’Azione con un arco temporale di cinque anni per dare seguito all’attuazione di un memorandum d’intesa e promuovere la cooperazione bilaterale in molteplici settori: commercio, investimenti, industria. Un altro tema centrale dei colloqui, l’impegno a sostenere gli sforzi per raggiungere la sicurezza, la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici, nel rispetto dei principi del diritto internazionale. Il Premier Meloni ha elogiato l’impegno dell’Oman nel sostenere il dialogo e la pace nell’area del Golfo, mentre il Sultano ha espresso apprezzamento per il ruolo dell’Italia nella promozione di soluzioni pacifiche nei diversi conflitti in atto.

La dichiarazione congiunta