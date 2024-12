Il Mase presenta la Strategia Nazionale dell’Idrogeno

Un documento di 75 pagine che affronta il tema dell’Idrogeno sotto diversi punti di vista, a cominciare dall’analisi del contesto internazionale, europeo e nazionale. Sezioni specifiche sono dedicate alla domanda attuale e potenziale di idrogeno con riferimento al settore industriale, civile e dei trasporti, all’offerta di idrogeno ovvero alla produzione, alle tecnologie e ai costi, oltre che a delineare potenziali investimenti e modelli territoriali di produzione e consumo di idrogeno elettrolitico. Un capitolo a parte è inoltre riservato al trasporto dell’idrogeno e alle infrastrutture necessarie per lo stoccaggio e l’importazione dall’estero. Infine, sono indicate politiche, azioni strategiche e di supporto per lo sviluppo della filiera nazionale dell’idrogeno. La Strategia Nazionale dell’Idrogeno si articola attraverso una matrice che delinea tre possibili scenari su un orizzonte temporale di lungo periodo. Si stima una domanda nazionale compresa tra 6 e 12 Mtep con una correlata disponibilità di elettrolizzatori variabile da alcuni GW a diverse decine di GW a seconda delle condizioni di contesto. Nel testo della Strategia viene evidenziato che per decarbonizzare i consumi sarà necessaria la combinazione di diverse fonti energetiche. Quindi, se nel prossimo futuro ogni alternativa valida troverà spazio applicativo, le variabili che incidono sull’idrogeno sono diverse: la decarbonizzazione degli usi finali, principalmente trasporto pesante, marittimo e aereo; l’integrazione del sistema energetico; la creazione di una filiera salda e competitiva. “L’idrogeno è una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo chiaramente delineato nel PNIEC e devono condurci a Net Zero entro il 2050. La nostra strategia si delinea attraverso diversi scenari, sapendo che l’affermazione del vettore idrogeno dipenderà da molteplici e trasversali tematiche”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della presentazione della Strategia Nazionale dell’Idrogeno.

Link al documento completo: https://shorturl.at/p5PaJ