Il messaggio del Presidente del Consiglio in occasione del 1° maggio

“Sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo di Governo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro”, ha esordito così Giorgia Meloni nel suo videomessaggio in occasione del 1° maggio, Festa dei Lavoratori. Il Premier ha quindi ricordato “il record raggiunto per quanto riguarda il numero di occupati, un tasso di occupazione femminile mai così alto, la disoccupazione ai minimi da 18 anni a questa parte”. Ciò detto, il Capo del Governo ha ammesso che “c’è ancora molto da fare, specie sul fronte della sicurezza, perché anche negli ultimi giorni vi sono state vittime sul lavoro e per questo bisogna continuare ad agire”. A tale proposito, Meloni ha ricordato che il Governo ha introdotto il sistema della patente a crediti, ha assunto nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, ha stanziato risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione: “Continueremo a mettere al centro la cultura della prevenzione, perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili e per questo insieme ad INAIL abbiamo reperito ulteriori 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure, oltre ai 600 milioni già disponibili dei bandi INAIL per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”. In conclusione, il Premier ha inviato un augurio a tutti i lavoratori e a coloro che ogni giorno si danno da fare per trovare un impiego.

Link: Videomessaggio del Premier