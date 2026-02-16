Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Arabia Saudita

Guido Crosetto, Ministro della Difesa, ha svolto una serie di incontri istituzionali a Riyadh, in Arabia Saudita. Dapprima ha avuto un colloquio con il Ministro del Commercio del Regno di Arabia Saudita, Al Kassabi. “Durante l’incontro è stato espresso apprezzamento per la qualità dei rapporti tra Italia e Arabia Saudita con particolare riferimento alle recenti collaborazioni nel settore della difesa, per il quale è stata espressa la volontà di un ulteriore approfondimento della partnership per tutti i domini: aerospaziale, navale e underwater”, ha dichiarato Crosetto al termine della visita ufficiale in terra saudita. Successivamente, il Ministro ha incontrato il Governatore della General Authority for Military Industries (GAMI), Al-Ohali, durante il World Defense Show 2026, con cui è stata discussa la possibilità di avviare un percorso condiviso di sviluppo di capacità produttive e industriali del settore. Infine, Crosetto ha avuto un confronto con il Presidente del Gulf Research Center, Abdulaziz Sager, su temi di interesse comune, quali la sicurezza regionale e i principali dossier geopolitici, specie la crisi in Iran.

Il comunicato della Difesa