Il Ministro Crosetto incontra il Comandante Supremo Alleato per l’Europa

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a Roma il Comandante Supremo Alleato per l’Europa (SACEUR), generale Alexus G. Grynkewich, per un confronto sulle principali sfide strategiche che interessano la sicurezza euro-atlantica. Al centro dell’incontro vi è stato un aggiornamento sul quadro geopolitico europeo e sulle attività operative dell’Alleanza Atlantica, con particolare attenzione alla situazione in Kosovo e al fianco Sud della NATO, considerato un’area di crescente rilevanza per la stabilità e la sicurezza regionale. Nel corso del colloquio è stato inoltre affrontato il tema del rafforzamento della difesa europea, evidenziando la necessità di sviluppare una cooperazione più ampia che coinvolga non solo i Paesi dell’Unione europea, ma l’intero spazio euro-atlantico. La discussione si è concentrata anche sulle prospettive di potenziamento delle capacità difensive e sulla risposta comune alle minacce emergenti.

In apertura dell’incontro, il generale Grynkewich ha peraltro espresso apprezzamento per il contributo fornito dall’Italia alle attività dell’Alleanza, ringraziando il Paese per le capacità e gli assetti messi a disposizione della NATO e per il ruolo svolto nel rafforzamento della sicurezza collettiva.

Il comunicato della Difesa