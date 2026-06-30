circle x black
Cerca nel sito
 

Il Ministro Crosetto incontra il Comandante Supremo Alleato per l’Europa

30 giugno 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a Roma il Comandante Supremo Alleato per l’Europa (SACEUR), generale Alexus G. Grynkewich, per un confronto sulle principali sfide strategiche che interessano la sicurezza euro-atlantica. Al centro dell’incontro vi è stato un aggiornamento sul quadro geopolitico europeo e sulle attività operative dell’Alleanza Atlantica, con particolare attenzione alla situazione in Kosovo e al fianco Sud della NATO, considerato un’area di crescente rilevanza per la stabilità e la sicurezza regionale. Nel corso del colloquio è stato inoltre affrontato il tema del rafforzamento della difesa europea, evidenziando la necessità di sviluppare una cooperazione più ampia che coinvolga non solo i Paesi dell’Unione europea, ma l’intero spazio euro-atlantico. La discussione si è concentrata anche sulle prospettive di potenziamento delle capacità difensive e sulla risposta comune alle minacce emergenti.

In apertura dell’incontro, il generale Grynkewich ha peraltro espresso apprezzamento per il contributo fornito dall’Italia alle attività dell’Alleanza, ringraziando il Paese per le capacità e gli assetti messi a disposizione della NATO e per il ruolo svolto nel rafforzamento della sicurezza collettiva.

Il comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ministro della Difesa SACEUR Alleanza Atlantica difesa europea stabilità regionale
Vedi anche
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video
Sorpresa via radio per un poliziotto nell'ultimo giorno di servizio - Video
News to go
Vacanze, allarme truffe online: ecco i consigli degli esperti
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza