Il Ministro Tajani al Consiglio europeo Affari esteri

Riflettori puntati sulla crisi Israele-Iran, sulla situazione a Gaza e sulle relazioni con la Siria per la riunione del Consiglio europeo degli Affari esteri svoltasi il 23 giugno a Bruxelles a cui ha partecipato per il Governo italiano il Ministro Tajani. In particolare, i Ministri dell’Unione hanno fatto il punto sullo stato degli sforzi diplomatici per giungere a una soluzione negoziata della questione nucleare iraniana. Per quanto riguarda Gaza, Tajani ha ribadito ai colleghi UE l’impegno dell’Italia per giungere ad un immediato cessate il fuoco e per sostenere gli aiuti umanitari per la popolazione della Striscia. Su richiesta italiana, la riunione ha previsto un tavolo ad hoc sulla delicata situazione in Libia e sulle possibili ricadute che potrebbe avere sui flussi migratori. Nel corso del vertice si è anche parlato di Ucraina con un momento di confronto con il Ministro degli Esteri di quel Paese e con la possibilità di applicare un ennesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia che al momento risulta del tutto refrattaria ad un dialogo costruttivo per la pace. Dal canto suo, Tajani ha ribadito la ferma condanna per gli attacchi russi contro la popolazione civile ucraina e il pieno sostegno a Kiev nel processo per giungere a una soluzione pacifica duratura. I Ministri degli Esteri dell’UE, inoltre, hanno discusso sullo stato delle relazioni tra Unione europea e Cina anche in vista dello svolgimento del prossimo Dialogo Strategico e del 25° Summit bilaterali, con specifico riguardo alle modalità per favorire un riequilibrio delle relazioni economiche e sulle questioni della sicurezza.

