Il Premier Meloni incontra il Presidente algerino

In occasione della quinta edizione del vertice intergovernativo Italia-Algeria, il Premier Meloni ha incontrato a Villa Doria Pamphilj, il Presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune. “Tra Italia e Algeria vi è una forte interconnessione di economie, ma anche un’amicizia antica e i nostri rapporti hanno raggiunto un livello di intensità e solidità che non si era mai toccato prima”, ha dichiarato Giorgia Meloni nella conferenza stampa post vertice. “Per l’Italia, l’Algeria è un Paese storicamente strategico che condivide lo stesso modello di cooperazione, i cui rapporti reciproci sono idealmente legati dal nome di Enrico Mattei. In quest’ottica il Governo italiano ha messo in pratica un’iniziativa fondamentale come il piano per l’Africa, che prende il nome proprio da Enrico Mattei, che punta a dare sistematicità e profondità a un modello di cooperazione paritario e vantaggioso per tutti”, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha aggiunto: “L’Algeria non poteva non essere uno dei principali protagonisti e partner del Piano Mattei. Con il Presidente Tebboune abbiamo fatto il punto sui progetti da avviare e su quelli in corso, tra i quali quello relativo al recupero di 36 mila ettari di deserto trasformato in terreno agricolo in grado di produrre fino a 45 mila tonnellate di cereali e legumi in più all’anno, portando lavoro e dando sicurezza alimentare per oltre 600 mila persone”. Tra gli altri temi del colloquio Meloni-Tebboune, l’energia, con la realizzazione di nuovi corridoi energetici e digitali tra Nordafrica e Europa, oltre alla collaborazione in altri settori quali agroindustria, farmaceutica, infrastrutture fisiche e digitali. I due leader hanno anche discusso di politica estera, specie di stabilità e sicurezza nel Mediterraneo, di intese in ambito di contrasto al terrorismo e all’immigrazione illegale, oltre che di stabilizzazione della situazione in Libia.

Link al comunicato del Governo