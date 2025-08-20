1inch è pioniere degli swap cross-chain Solana, sbloccando l'interoperabilità integrata

DUBAI, EAU, 20 agosto 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, il principale aggregatore DEX, lancia i primi scambi cross-chain nativi decentralizzati del settore tra Solana e tutte le principali reti EVM, senza che occorra fare affidamento su bridge e protocolli di messaggistica. Questa pietra miliare segna un grande passo avanti nella missione di 1inch di unificare la DeFi in un'unica esperienza interoperabile.

Gli scambi cross-chain Solana sono ora attivi tramite 1inch dApp, 1inch Wallet e l'API 1inch Fusion+. Questa versione consente agli utenti di spostare senza problemi le risorse tra Solana e oltre 12 catene EVM in modo sicuro, efficiente e protetto contro attacchi MEV.

Perché è importante

Per la prima volta, gli utenti possono scambiare risorse direttamente tra le reti EVM e Solana, senza utilizzare bridge. I principali vantaggi sono:

- Sicurezza assoluta: senza bisogno di bridge o protocolli di messaggistica, questo è il modo più sicuro per spostare risorse da e verso Solana.- Esecuzione integrata: consente agli utenti di firmare e pubblicare la transazione, consentendo ai resolver di competere per completarla alle migliori condizioni.- Le migliori tariffe: con una liquidità senza pari e una protezione contro attacchi MEV progettata appositamente.

Pioniere degli scambi cross-chain nativi decentralizzati

Alcuni mesi fa 1inch ha aggiunto il supporto per Solana, sfruttandone i tempi di blocco a bassa latenza e il robusto ecosistema. Ora, grazie alla piena capacità cross-chain, la frammentazione tra gli ecosistemi Solana ed EVM è finalmente risolta.

"La velocità e l'efficienza di Solana la rendono il candidato ideale per la nostra prossima frontiera negli scambi cross-chain", spiega Sergej Kunz, co-fondatore di 1inch. "Eliminando la necessità di bridge e protocolli di messaggistica come LayerZero o Chainlink CCIP, offriamo un'esperienza cross-chain sostanzialmente più sicura e regolare".

La funzionalità Solana cross-chain sviluppata da 1inch offre inoltre un impulso significativo all'intero ecosistema Solana, ponendo fine all'isolamento di quest'ultima dalle altre blockchain e trasformandola in un hub DeFi in piena regola, grazie all'ingresso di nuova liquidità e di nuovi utenti.

I token Solana ora possono essere scambiati direttamente con asset sulle reti EVM, aprendo l'ecosistema agli utenti che in precedenza non hanno mai interagito con Solana.

Sia per gli utenti che per i creatori

Gli scambi cross-chain Solana sono ora completamente supportati su tutti i prodotti 1inch:

Ciò apre nuove vie di liquidità e opportunità di trading, consentendo ai partecipanti alla DeFi di operare in ecosistemi precedentemente isolati, senza passaggi aggiuntivi.

Cosa c'è dopo?

Nel frattempo, la missione di 1inch di unificare lo spazio DeFi continua, con piani in corso per aggiungere supporto per più catene non EVM. Il percorso verso un'esperienza DeFi più efficiente e intuitiva prosegue!

Informazioni su 1inch

1inch accelera la finanza decentralizzata con un'esperienza di trading di criptovalute integrata per 24 milioni di utenti. Oltre a essere la principale piattaforma per scambi di token efficienti e a basso costo con 500 milioni di dollari in scambi giornalieri, 1inch offre una gamma di strumenti innovativi – un portafoglio auto-custodiale sicuro, un tracker di portafoglio per la gestione di asset digitali, un portale per sviluppatori per sfruttare la sua tecnologia all'avanguardia e persino una carta di debito per una facile spesa in criptovalute. Grazie all'innovazione continua, 1inch semplifica la DeFi per tutti.

