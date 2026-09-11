A Kuala Lumpur prende il via ZTE Global Summit & User Congress 2026, accelerando il passaggio dalla connettività alla creazione di valore digitale

KUALA LUMPUR, Malesia, 11 settembre 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha ufficialmente aperto oggi il 15° ZTE Global Summit & User Congress sotto il tema "Architecting Infinity" dalla connettività al valore digitale.

Organizzato per la prima volta in concomitanza con GSMA M360 ASEAN, l'evento rappresenta il più importante forum annuale internazionale organizzato direttamente da ZTE. La manifestazione riunisce oltre 500 partecipanti di alto profilo, tra cui rappresentanti governativi, leader del settore ICT, dirigenti di operatori di telecomunicazioni, aziende innovative e partner dell'ecosistema, per approfondire l'evoluzione futura delle reti, la convergenza tra intelligenza artificiale e innovazione digitale e la crescita dell'economia digitale regionale.

YB Dato' Seri Fahmi Fadzil, Ministro delle Comunicazioni della Malesia, ha sottolineato che la prossima fase dello sviluppo digitale del Paese dovrà andare oltre la semplice diffusione della connettività, puntando alla creazione di valore concreto attraverso servizi pubblici più efficienti, imprese più competitive e maggiori opportunità per i cittadini malesi. Invitando i partner tecnologici globali a «non limitarsi a vendere in Malesia, ma a costruire insieme alla Malesia», ha evidenziato l'importanza di sviluppare competenze locali, rafforzare le capacità nazionali e promuovere un'innovazione in grado di servire l'intero mercato ASEAN.

YB Gobind Singh Deo, Ministro del Digitale della Malesia, ha dichiarato: «La prossima fase della competitività digitale della Malesia dipenderà dalla capacità di tradurre l'intelligenza artificiale in valore economico e sociale concreto, aumentando la produttività, migliorando i servizi pubblici e creando opportunità a maggior valore aggiunto per i nostri cittadini. Per diventare una AI Nation entro il 2030, dobbiamo guardare oltre le infrastrutture e investire nello sviluppo di competenze locali, in una governance affidabile e nella capacità degli innovatori nazionali di portare le proprie soluzioni su scala globale».

Ouyang Yujing, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Popolare Cinese in Malesia, ha osservato: «La connettività definisce la nostra epoca e l'innovazione plasma il nostro futuro. Mentre le reti digitali collegano il mondo, l'intelligenza artificiale alimenta una nuova era di prosperità condivisa. Nel cogliere le opportunità della trasformazione digitale globale, la Cina promuove una crescita aperta, inclusiva, sicura e reciprocamente vantaggiosa. Siamo pronti a collaborare con partner di tutto il mondo per intensificare gli scambi tecnologici, favorire le sinergie industriali, definire congiuntamente nuovi standard e rafforzare la cooperazione nella governance».

Xie Junshi, Executive Vice President e Chief Operating Officer di ZTE, ha tenuto il keynote speech a nome dell'organizzazione. Ha dichiarato: «In tutto il mondo, connettività e computing stanno convergendo. È una delle principali tendenze del settore. Il 5G continua a espandersi a livello globale con una crescita costante. Allo stesso tempo, l'intelligenza artificiale è diventata uno dei principali motori di sviluppo del settore. I diversi mercati procedono a velocità differenti, ma condividono tutti una direzione chiara: passare dalla costruzione di capacità computazionale al suo utilizzo efficace.

In questo contesto di mercato, ZTE ha evoluto la propria strategia verso il modello Connectivity plus Computing. Consideriamo l'IA come il cervello, l'infrastruttura di comunicazione come il sistema nervoso e i terminali come il vettore attraverso cui queste capacità raggiungono utenti e scenari applicativi. Quando questi tre elementi convergono, sono destinati a trasformare la società e la vita quotidiana. Tecnologie di base solide rappresentano il nostro fondamento. È questa la direzione verso cui stiamo procedendo».

Ha inoltre sottolineato: «La connettività ha costruito le nostre fondamenta. L'intelligenza è la nostra forza propulsiva. L'infinito è il nostro orizzonte e, insieme, saremo noi a progettarlo».

Zhang Wanchun, Senior Vice President di ZTE, ha tenuto un intervento dal titolo «A New Phase of Digital Infrastructure». Nel suo discorso ha spiegato: «Il nostro percorso si articola in quattro dimensioni: Vision significa definire una direzione di lungo periodo; Volume significa portare le innovazioni su larga scala mantenendo elevati standard qualitativi; Value significa trasformare le infrastrutture in sistemi capaci di generare valore; Venture significa spingersi oltre, esplorando nuove frontiere».

Durante il summit, ZTE ha presentato in modo approfondito soluzioni che ridefiniscono e potenziano la connettività attraverso l'IA, soluzioni efficienti per la generazione di token e modelli orientati alla creazione di valore, delineando una roadmap commerciale che si estende dalle infrastrutture di connettività e computing ai terminali progettati per specifici scenari applicativi.

In qualità di ponte tra tecnologia, mercati ed ecosistema industriale, ZTE Global Summit & User Congress 2026 ha offerto una piattaforma innovativa e orientata al futuro. ZTE intende continuare a collaborare con tutti gli stakeholder per costruire la COMPETITIVITÀ attraverso una VISIONE condivisa, concretizzata su larga scala attraverso il VOLUME, trasformata in VALORE ed estesa attraverso nuove iniziative di VENTURE.

RICHIESTE DA PARTE DEI MEDIA:ZTE CorporationUfficio ComunicazioneE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

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