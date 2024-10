Abbigliamento di qualità per tutta la famiglia: la proposta di Step By Step

Milano, 18 ottobre 2024 - Step By Step (www.stepbystepshop.com) è un'azienda italiana a conduzione familiare, attiva in ambito fashion da oltre settant’anni. Combinando con successo la tradizionale esperienza di shopping in negozio con la praticità del mondo digitale, è in grado di offrire al proprio pubblico un’ampia selezione di articoli, dedicati a uomini, donne e bambini.

Dai jeans ai cappotti per donna, dalle sneakers agli zainetti, la proposta include total look multi-brand che abbraccia stili e gusti diversi. Sempre con un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti, al Made in Italy e alle tendenze della moda, Step By Step continua a distinguersi come un punto di riferimento nel settore.

Un ampio catalogo per l’intera famiglia

Il catalogo digitale di Step By Step include una ricca selezione di prodotti, dedicati a tutta la famiglia. Per ciò che riguarda i capi d’abbigliamento, innanzitutto, s’incontrano t-shirt, felpe, pantaloni e jeans. Casual e sempre alla moda, sono pensati per soddisfare gusti diversi, dal classico al più sportivo.

A ciò, chiaramente, si uniscono anche opzioni riservate a occasioni più formali: abiti, blazer, trench, cappotti e camicie. Oltre a garantire massimo comfort e versatilità, permettono di dare forma a look curati e di tendenza.

Per ciò che riguarda gli accessori, sono disponibili borse, zaini, cinture, occhiali da sole e cappelli. Mentre fra le calzature possiamo ricordare sneakers, stivaletti, stringate, mocassini e anfibi Cult donna.

L’azienda mette in risalto il valore del Made in Italy, promuovendo articoli che incarnano l’eccellenza della tradizione artigianale italiana. Oltre a ciò, collabora con marchi di fama internazionale come Tommy Hilfiger, Max Mara, Liu Jo, Blauer e AX Armani Exchange.

Una shopping experience ibrida

Step By Step offre al proprio pubblico l’opportunità di scegliere tra un'esperienza di acquisto interamente digitale, a cui si affianca la possibilità di visitare i punti vendita fisici, garantendo così un contatto diretto e personalizzato.

Il sito web ufficiale, innanzitutto, risulta intuitivo e facile da navigare. Gli utenti possono filtrare la ricerca per taglia, colore o categoria, esplorando rapidamente l’ampia gamma di prodotti disponibili. Il catalogo è costantemente aggiornato con le ultime novità del settore fashion e impreziosito da convenienti occasioni di risparmio.

Le spedizioni rapide assicurano che i prodotti arrivino a destinazione nel minor tempo possibile, mentre le modalità di pagamento implementate includono PayPal, carta di credito e opzioni rateali. Step By Step, inoltre, consente il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

Infine, coloro che preferiscono osservare e toccare con mano i prodotti prima di acquistarli, possono recarsi presso i tre punti vendita fisici, situati a Lecce, che si distinguono per offerta, posizione e superficie. Qui, i clienti possono contare su consulenze su misura fornite da un team di esperti, sempre pronti a suggerire abbinamenti e soluzioni stilistiche in linea con le ultime tendenze della moda.

Lasciati conquistare dalla proposta di www.stepbystepshop.com e acquista il cappotto Emme Marella per creare outfit invernali unici!