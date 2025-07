Affitti sicuri: Hostproject lancia sistema smart per la gestione delle serrature d’ingresso

Milano, 4/07/2025 - Nel complicato scenario degli affitti a lungo termine, segnato da una crescente disparità tra domanda e offerta, soprattutto nei centri urbani, arriva una soluzione tecnologica firmata Hostproject. L’idea, già collaudata e in fase di diffusione sul mercato, è semplice quanto efficace: un sistema intelligente di gestione dell’accesso all’immobile, basato su una maniglia codificata collegata a un hub nascosto. «Con questo sistema offriamo ai proprietari uno strumento evoluto per gestire al meglio i propri immobili – spiegano Danilo Renna e Danilo Volpe, fondatori di Hostproject –. La tecnologia consente il monitoraggio e la gestione degli accessi anche da remoto, migliorando la sicurezza e semplificando molte dinamiche delicate nella locazione».

Il cuore della soluzione è una maniglia elettronica collegata a un cilindro codificato, il tutto controllabile via app. «L’intervento di installazione è veloce, pratico e non invasivo – aggiunge Danilo Volpe –. Il sistema è pronto a funzionare senza necessità di maneggiare dispositivi esterni, riducendo al minimo i disagi. Una volta consegnato il codice di accesso all’affittuario, la gestione degli accessi può essere effettuata tramite l’applicazione, garantendo il massimo controllo e riservatezza da parte del proprietario».

L’obiettivo è chiaro: riportare fiducia nel mercato degli affitti a lungo termine, oggi fortemente penalizzato rispetto a quello degli affitti brevi. «Molti proprietari ci dicono che evitano di affittare a lungo per timore di problematiche gestionali – spiega Renna –. Con il nostro sistema possono affrontare la locazione con maggiore serenità. Il paragone più immediato è con i servizi di mobilità a lungo termine: l’innovazione tecnologica aiuta a prevenire situazioni critiche, evitando interventi diretti e potenzialmente conflittuali».

Il pacchetto comprende la sostituzione del cilindro e della maniglia esterna con una dotata di pomello a rotazione libera, che non apre la porta senza il codice, e l’installazione di un hub nascosto che gestisce i codici in modo protetto. «L’hub non è visibile – spiega Renna – e non è facilmente individuabile, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza».

Il sistema di Hostproject è già operativo in diverse città italiane, tra cui Milano, e si rivolge in particolare a un pubblico di proprietari privati. Non comporta costi ricorrenti, ma un investimento una tantum, pagabile anche a rate. È la stessa tecnologia avanzata sviluppata da Hostproject per la gestione degli affitti brevi di case vacanze, B&B e altre strutture ricettive. L’obiettivo di Danilo Renna e Danilo Volpe è offrire uno strumento utile, versatile e concreto per risolvere il problema delle chiavi e degli accessi in modo moderno e sicuro.

Contatti:

Hostproject

Contatti per la stampa: www.hostproject.it



Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

