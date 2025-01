Agrigento: inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’anno da Capitale Italiana della Cultura 2025

20 gennaio 2025.Una giornata memorabile ha ufficialmente segnato l’inizio delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La cerimonia inaugurale, trasmessa in diretta ieri mattina alle ore 11 su Rai 3, Rai News 24 e in streaming su RaiPlay, ha registrato ottimi ascolti, confermando l’interesse nazionale per questo importante appuntamento culturale. Un messaggio di unità e diversità culturale Il Teatro Luigi Pirandello è stato il cuore pulsante della cerimonia, che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore della pluralità culturale come punto di forza dell’Italia: “La cultura protegge ciò che di più prezioso abbiamo: la libertà, l’eguaglianza dei diritti e la solidarietà. Agrigento, oggi, è simbolo di tutto questo, incarnando la ricchezza del nostro passato e l’investimento per il futuro.” La conduzione di Beppe Convertini e Incoronata Boccia A rendere la cerimonia un momento televisivo di grande successo è stata la conduzione impeccabile di Beppe Convertini, volto noto di Uno Mattina in Famiglia, e di Incoronata Boccia, vice direttrice del TG1. I due professionisti hanno saputo alternare eleganza e passione, guidando il pubblico attraverso i momenti più significativi della giornata e ricevendo unanimi consensi per la loro performance. La scelta di questa coppia di conduttori si è rivelata vincente, contribuendo agli ottimi ascolti della diretta. Una celebrazione di eccellenze L’evento si è aperto con l’Inno Nazionale, eseguito dal coro e dall’orchestra d’archi del Conservatorio "Arturo Toscanini" di Ribera, diretti dal Maestro Alberto Maniaci. Tra gli interventi di rilievo, quelli di Roberto Albergoni, Direttore Generale della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura, Giacomo Minio, Presidente della Fondazione, e Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento. Presenti anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che hanno ribadito l’importanza di questo progetto per il rilancio culturale e turistico della città. Un anno di eventi e opportunità L’inaugurazione ha aperto le porte a un anno di eventi che coinvolgeranno l’intero territorio agrigentino, dalla Valle dei Templi ai borghi più suggestivi. Con un calendario ricco di iniziative, Agrigento si prepara a celebrare il proprio patrimonio culturale, attirando l’attenzione nazionale e internazionale. Con il successo della cerimonia trasmessa ieri, Agrigento si conferma protagonista di un 2025 che promette di essere un vero e proprio inno alla cultura italiana.

Contatti:

STAR'S MANAGMENT

Paolochiparo@starsmanagement.it

Via giuseppe bruschetti 11 Milano 392 256 9014