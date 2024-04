Aiternalex: “Legal engineering ed impresa 4.0: ponte tra diritto, tecnologia ed innovazione”

Grazie a consulenze legali integrate aziende e startup possono delegare le incombenze burocratiche e concentrarsi sullo sviluppo della Business Idea

Roma, 24/04/2024. Con l’avvento dell’economia digitale l’ambito legale necessita di un approccio interdisciplinare che integri competenze giuridiche, tecnologiche e manageriali: il legal engineering si pone al centro di questa convergenza, offrendo ad aziende e startup, gli strumenti necessari per cogliere le opportunità che si profilano in modo innovativo ed efficiente.

“Operando nel Digital Market le aziende hanno bisogno di nuovi modelli di compliance per le giurisdizioni non territoriali. Il legal engineering, unendo competenze legali, tecnologiche e di data science, si pone come ponte tra sfera legale ed innovazione tecnologica, offrendo ad imprese e startup un approccio integrato per affrontare le sfide legali e regolatorie nel contesto dell'economia digitale”, afferma l’avvocato Giovanni Gaeta, Founder, insieme all’avvocato Nicolò Shargool e allo sviluppatore Dario Pescatore, della Aiternalex. “Questo processo richiede competenze sia tecnico-ingegneristiche che forensi-giuridiche, in grado di formulare Business Analysis e Modelli di Business performanti. Aiternalex nasce con questa mission: applicare metodologie e strumenti tipici dell'ingegneria e della scienza dei dati al contesto giuridico, consentendo alle aziende di esprimere al meglio il proprio potenziale ottimizzando processi, tempi, risorse e costi”.

Aiternalex è lo spin off legale del gruppo svizzero Aiterna, una realtà giovane e dinamica capace di interpretare i nuovi paradigmi del mercato digitale ed offrire servizi legali fortemente orientati all'innovazione. La vision interdisciplinare e dinamica che contraddistingue il team di esperti avvocati, analisti, project manager e sviluppatori della Aiternalex, consente all’azienda di agire da vero e proprio partner strategico per le imprese, offrendo consulenze e soluzioni progettuali che vanno oltre il mero aspetto legale, capaci di sostenere la crescita e lo sviluppo di aziende e startup in modo sostenibile e all’avanguardia.

“Per poter riuscire in questo obiettivo è senz’altro necessario un approccio curioso, flessibile e multidisciplinare”, spiega l’Avvocato Nicolò ShargooI. Il ’metodo Aiternalex’ caratterizza tutti i nostri dipartimenti e si applica a tutte le fasi della consulenza fin dall’onboarding del cliente dove, già alla fase di discovery e nei conseguenti deep dive su specifici argomenti, partecipano tutte le professionalità, tech e legal, necessarie per comprendere a 360° potenzialità e criticità della Business Idea del cliente, oltreché il contesto all’interno del quale si colloca. Lavorando principalmente nel settore delle nuove tecnologie il vero plus del nostro metodo è la compresenza di sviluppatori e tecnici di settore che, oltre a partecipare al processo di legal engineering, che caratterizza principalmente il dipartimento di diritto dell’innovazione, svolgono una costante funzione di mediatori culturali tra i professionisti di Aiternalex ed i clienti”.

“Questo approccio grandangolare consente di ottimizzare la gestione dei casi, evitare i rischi legali di non conformità e prendere decisioni progettuali informate ed efficaci”, sottolinea Dario Pescatore, CTO delle società del gruppo Aiterna. “La capacità di tradurre i nuovi linguaggi e di utilizzare la tecnologia per analizzare dati, identificare trend e prevedere rischi, ci consente di offrire consulenze strategiche e proattive contribuendo, in primo luogo, a garantire la conformità normativa delle imprese e, dunque, solide brand identity. Il legal engineering, inoltre, svolge un ruolo chiave nell'attrarre investitori, sempre più attenti alla gestione dei rischi e alla conformità normativa delle realtà imprenditoriali in cui intendono investire; proprio grazie al legal engineering è possibile dimostrare un modello virtuoso di business ed un approccio professionale nella gestione legale dell'azienda”.

Contatti: https://aiternalex.com