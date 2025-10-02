Akın Garzanlı nuovo CEO di Beko Europe

MILANO, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Beko, leader globale nel settore degli elettrodomestici, annuncia la nomina di Akın Garzanlı a Chief Executive Officer di Beko Europe e Chief Commercial Officer per la regione Europa. Contestualmente, Ragıp Balcıoğlu, finora a capo delle attività di Beko Europe dalla sua costituzione nell'aprile 2024, assume il ruolo di Chief Marketing and Strategy Officer di Beko.

In Beko da oltre 20 anni, dal 2022 Garzanlı ha ricoperto la carica di Chief Marketing Officer, guidando oltre 22 marchi globali e locali in più di 55 Paesi, con un team distribuito su un'ampia geografia. In questa posizione ha contribuito alla crescita del marchio attraverso la gestione delle attività globali di marketing e comunicazione, del design industriale, della gestione prodotto e dei piccoli elettrodomestici. Ha inoltre supervisionato aree chiave come analisi e insight di mercato, content excellence, crescita e trasformazione del marketing. Dal 2023 ha esteso le proprie responsabilità alla supervisione delle regioni Medio Oriente, Africa e CSI.

Dal suo ingresso in Beko nel 2002, Garzanlı ha maturato un'esperienza ventennale in posizioni di crescente responsabilità nelle aree vendite, product management, marketing e customer service. Nel 2018 è stato nominato Global Customer Care Director e nel 2020 Global Brand Director, fino ad assumere la carica di Chief Marketing Officer nel 2022.

Laureato in Management presso l'Università di Istanbul dopo il diploma allo St. George's Austrian High School, Garzanlı ha conseguito un MBA alla Koç University e ha completato programmi executive alla Harvard Business School e alla Kellogg School of Management.

Riconosciuto per la capacità di trasformare gli insight dei consumatori in risultati concreti, Garzanlı ha dato un contributo decisivo all'evoluzione del marketing globale di Beko. La sua esperienza nella gestione di portafogli multi-brand e il suo approccio agile rappresentano un valore strategico per Beko Europe, che potrà rafforzare ulteriormente la vicinanza ai consumatori e consolidare la propria crescita sul mercato.

Beko Europe:

Beko Europe è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici, impegnata a migliorare la vita dei suoi clienti attraverso una vasta gamma di prodotti e soluzioni innovative e sostenibili per la casa. Il 75% delle azioni di Beko Europe è di proprietà di Beko B.V e il restante 25% di Whirlpool Corporation.

