Al Giffoni Film Festival la proiezione-evento del docufilm “Un Cuore Grande”

Giffoni, 23 luglio 2025. Nell’ambito della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio 2025, Giffoni Innovation Hub presenta, in collaborazione con Telomero Produzioni e con il contributo non condizionante di Bristol Myers Squibb, il docufilm “Un Cuore Grande”, scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato.

La proiezione si terrà mercoledì 24 luglio e sarà accompagnata da un dibattito con i protagonisti, offrendo un’occasione unica di confronto e riflessione sul coraggio, la resilienza e l’importanza della ricerca scientifica, con un’attenzione particolare rivolta al pubblico giovane.

“Un Cuore Grande” racconta le storie vere di chi vive con una cardiomiopatia, una condizione che può rendere il cuore vulnerabile, ma che non ha impedito ai protagonisti di continuare a sognare e costruire una vita piena di significato. Giorgia, sopravvissuta a un arresto cardiaco a soli vent’anni, oggi è un’attrice che lavora su set in tutta Italia. Cristina, dopo la diagnosi ricevuta a tredici anni e l’addio allo sport agonistico, ha scoperto una passione per i rally che l’ha portata a viaggiare nel mondo. Antonio ha vissuto con il peso della malattia finché ha scoperto che i suoi figli non avevano ereditato il gene responsabile della cardiomiopatia, ritrovando così una nuova serenità. Benedetta, che da bambina sognava di diventare medico, ha visto il proprio cammino vacillare dopo la perdita del padre per una cardiomiopatia, ma ha deciso di proseguire con determinazione, diventando oggi un medico impegnato a dare risposte ad altre famiglie come la sua.

A rendere ancora più intensa la narrazione, la grande attrice Pamela Villoresi accompagna la visione con reading emozionanti che raccontano il momento preciso in cui la vita dei protagonisti è cambiata per sempre.

Donatella Romani, autrice e produttrice del docufilm, ha dichiarato: “Ascoltare le storie dei protagonisti di Un Cuore Grande è stato un grande privilegio. Vedere come tutti loro siano riusciti a non farsi paralizzare dalla paura che da un momento all’altro possa succedere qualcosa ci fa riflettere su come trovare un equilibrio anche quando il destino ti mette davanti a un ostacolo apparentemente insuperabile sia possibile quando i tuoi sogni sono più grandi dei limiti, e la tua voglia di vivere è più forte delle difficoltà. Emozioni, lacrime e risate hanno accompagnato le riprese di Un Cuore Grande e l’ironia di Giorgia, l’entusiasmo di Cristina, la determinazione di Benedetta e la serenità di Antonio sono ricordi preziosi. Hanno tutti un cuore grande, perché la cardiomiopatia tende ad ingrossare il cuore, ma hanno soprattutto un grande cuore pieno di passione e gioia di vivere, e questo è un messaggio straordinario per tutti noi”.

Sul palco interverranno Franco Cecchi, presidente AICARM, Giorgia Fiori, attrice, Cristina Coccia, imprenditrice, Antonio Rugghia, ex deputato, Benedetta Migliorucci, endocrinologa, Enrica Del Marmo, responsabile amministrativa, e Donatella Romani e Roberto Amato, autori e registi del film

Il cuore non è un organo come gli altri. Quando inizia a battere in modo irregolare ci fa sentire fragili. Ma chi convive con una cardiomiopatia può scegliere di non farsi fermare dalla paura, come dimostrano i protagonisti di “Un Cuore Grande”. Pamela Villoresi accompagna il loro racconto con reading intensi e coinvolgenti.

