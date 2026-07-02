Al via l'ottava Conferenza sullo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang

JIXI, Cina, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In programma dall'8 al 9 luglio, l’ottava Conferenza per lo sviluppo dell'industria turistica nella provincia di Heilongjiang si terrà nella città di Jixi, rinomata meta dell'ecoturismo. Incentrata sul tema "Integrazione, innovazione e opportunità" e ispirata ai principi di semplicità, sicurezza ed eccellenza, la conferenza si propone di creare solide piattaforme per lo scambio e la cooperazione culturale e turistica, applicazioni innovative e lo sviluppo dei consumi. Si tratta di un'importante vetrina per presentare le bellezze naturali, il patrimonio industriale, le eccellenze gastronomiche e la vocazione all'ospitalità della provincia di Heilongjiang, contribuendo ad ampliare ulteriormente il potenziale dei consumi legati alla cultura e al turismo.

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.

Durante la conferenza, la città di Jixi presenterà una serie di itinerari turistici esclusivi incentrati sulle tre tematiche principali: "Accendi i giochi, scopri i laghi", "Percorri il confine, abbraccia il benessere" e "Esplora la campagna, impara giocando". Parallelamente, sarà lanciata una serie di vantaggi riservati ai visitatori per offrire servizi completi, come ad esempio sconti sulla ristorazione, pernottamenti garantiti, ingressi gratuiti a luoghi panoramici e offerte per lo shopping, per incoraggiare i visitatori di tutto il mondo a scoprire le bellezze di Jixi.

Jiang Xingcheng, vicedirettore del Dipartimento della cultura e del turismo della provincia di Heilongjiang, ha dichiarato che quest'anno la conferenza si concentra su tre punti salienti. In primo luogo, grazie all'integrazione, la conferenza mira a realizzare un nuovo modello per il turismo inclusivo. In linea con il principio di "plasmare il turismo attraverso la cultura e valorizzare la cultura attraverso il turismo", la provincia intende promuovere un'integrazione profonda tra il comparto turistico-culturale e l'industria, l'agricoltura, il commercio e lo sport. Sfruttando la visibilità del torneo "Northeast China Football City League", sarà lanciato l’innovativo ed esclusivo brand di viaggio: "Viaggiare con gli eventi sportivi".

In secondo luogo, sulla scia dell'innovazione, punta ad attivare nuovi motori di crescita per l'industria moderna. Discostandosi dagli schemi congressuali tradizionali, l’evento farà ampio uso di tecnologie digitali e intelligenti. Presso la sede principale sarà allestita un'area espositiva dedicata alla cultura e al turismo smart, dove saranno presentate applicazioni all'avanguardia come "IA + turismo”, percorsi immersivi nel metaverso ed esperienze digitali legate al patrimonio culturale immateriale.

In terzo luogo, fungendo da ponte verso nuove opportunità, punta a realizzare nuove piattaforme di cooperazione aperta. Integrandosi pienamente nell’iniziativa "La nuova via della seta", la conferenza invita i rappresentanti istituzionali e aziendali provenienti da 13 Paesi e regioni a riunirsi per questo importante evento, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'influenza internazionale del settore culturale e turistico della provincia di Heilongjiang, oltre ad ampliare la rete di partnership a livello globale.

Fonte: Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province (Dipartimento della cultura e del turismo della provincia di Heilongjiang)

Referente: Sig.ra Huang, Tel: 86-10-63074558

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.