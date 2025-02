Alcott e Gutteridge, parte di Capri Group, si affidano a Nedap per l'implementazione completa di RFID in tutti i loro negozi

La soluzione iD Cloud di Nedap aiuterà a rafforzare la strategia omnicanale di CAPRI GROUP con l’obiettivo di migliorare l'esperienza di acquisto dei suoi clienti.

GROENLO, Paesi Bassi, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedap (AMS:NEDAP), leader globale nelle soluzioni RFID, è stata selezionata da CAPRI GROUP per implementare iD Cloud nei suoi marchi Alcott e Gutteridge. Il rollout coprirà tutti i suoi negozi in Italia, Austria, Germania, Spagna, Grecia, Armenia ed Emirati Arabi Uniti. La piattaforma iD Cloud di Nedap migliora la precisione dell'inventario e ottimizza la disponibilità dei prodotti, ponendo le basi per operazioni omnicanal i efficienti come da strategia a lungo termine di CAPRI GROUP .

L'implementazione consentirà a CAPRI GROUP di beneficiare dell'ampia esperienza di Nedap negli sviluppi internazionali di tecnologia RFID. CAPRI GROUP ha scelto iD Cloud di Nedap per la sua scalabilità, integrazione fluida e comprovata esperienza nel settore della moda. La visibilità in tempo reale degli articoli migliorerà la capacità di CAPRI GROUP di scalare rapidamente i suoi servizi omnicanale e migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti.

Il supporto internazionale completo fornito da Nedap e la sua vasta esperienza nel settore della moda sono stati fattori chiave nella decisione di CAPRI GROUP. L'implementazione rafforzerà ulteriormente l'obiettivo di CAPRI GROUP di affermarsi come leader nel commercio online, consolidando al contempo la sua posizione nel mercato internazionale.

Marco Buono, COO di CAPRI GROUP, ha dichiarato: "RFID ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi strategici migliorando l'esperienza del cliente in tutte le fasi del processo di acquisto. In un ambiente così competitivo e dinamico, disporre di informazioni affidabili è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita. Avere la sicurezza di essere affiancati da un partner con l'esperienza e le capacità di Nedap nel settore della moda ci da la piena fiducia di essere sostenuti nel miglior modo nel realizzare il nostro pieno potenziale."

La fase iniziale si concentrerà sull'ottimizzazione delle operazioni in negozio e sull'esperienza del cliente. CAPRI GROUP prevede inoltre di estendere l'implementazione di iD Cloud alle soluzioni di Prevenzione delle Perdite e Supply Chain, garantendo un approccio completo all'innovazione nel retail.

L'adozione di iD Cloud di Nedap da parte di CAPRI GROUP dimostra il suo impegno nell'utilizzo delle tecnologie più avanzate per l'eccellenza operativa e il miglioramento della soddisfazione del cliente. Questa collaborazione vuole portare un aumento significativo della redditività grazie a un miglioramento delle prestazioni dei negozi e all'efficienza operativa.

Sergio Gutiérrez, Direttore Vendite iD Cloud di Nedap per il Sud Europa, afferma: "Siamo entusiasti di aver formalizzato il nostro accordo di collaborazione con CAPRI GROUP per l'implementazione di iD Cloud in tutti i loro negozi. Sono convinto che la visibilità totale dello stock offerta da iD Cloud sarà un punto di svolta nella gestione degli acquisti e del riassortimento per Alcott e Gutteridge. Il modello di gestione centralizzata della piattaforma iD Cloud garantisce che CAPRI GROUP abbia sempre accesso alle ultime funzionalità e agli aggiornamenti di sicurezza. Questo, unito alla sua piena capacità di integrazione con altri sistemi, sia hardware che software, consentirà loro di scalare l'adozione di RFID in tutta la catena del valore in modo flessibile e al ritmo da loro stessi stabilito.”

Maggiori informazioni su CAPRI Group e Nedap qui.

