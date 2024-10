Altair nomina QuantiaS come rivenditore per l'Italia

QuantiaS si occuperà della rivendita della Piattaforma Altair® RapidMiner® per guidare l'innovazione nella data analytics e nell'AI

TROY, Mich., 30 ottobre 2024/PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq: ALTR), leader mondiale nella computational intelligence, è lieta di annunciare la partnership strategica con QuantiaS, la business unit di Solutions2Enterprises (S2E) dedicata alla data analytics.

"Grazie all'expertise tecnica di QuantiaS e alla piattaforma innovativa di analisi dei dati e intelligenza artificiale Altair® RapidMiner® di Altair, la collaborazione mira a potenziare le capacità di analisi dei dati delle aziende in Italia, offrendo strumenti per aumentare l'efficienza, migliorare il decision making e generare valore."

"Questa partnership strategica riflette la nostra visione condivisa nel promuovere la trasformazione digitale per le aziende italiane," ha dichiarato Kimon Afsaridis, managing director Eastern Europe e vice president Indirect EMEA sales di Altair. "L'esperienza di QuantiaS nell'analisi dei dati si integra perfettamente con le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale di Altair, permettendoci di offrire alle aziende strumenti in grado di creare valore e migliorare l'efficienza operativa attraverso insight guidati dai dati."

"La collaborazione con Altair permette a QuantiaS di unire la propria esperienza nella gestione e nell'analisi dei dati con le soluzioni tecnologiche avanzate di Altair," ha affermato Stefano Bonfatti, direttore della business unit QuantiaS. "In S2E abbiamo sempre puntato sull'innovazione per offrire ai nostri clienti strumenti in grado di migliorare l'efficienza operativa e di valorizzare i dati in modo strategico. Questa partnership apre nuove possibilità per le aziende che vogliono intraprendere una trasformazione digitale, ottimizzando i processi e generando valore tramite data science e machine learning."

Fondata nel 2008 e con sede a Milano, Italia, S2E è una società di consulenza in ambito business technology che personalizza e sviluppa un'ampia gamma di soluzioni digitali per aziende, con particolare attenzione ai settori finanziario e delle telecomunicazioni. QuantiaS è specializzata nella gestione dei big data, nell'intelligenza artificiale e nella modernizzazione dei data warehouse, supportando le aziende nell'ottimizzazione delle decisioni basate sui dati e nel miglioramento delle performance aziendali.

Altair collabora con una rete globale di partner tecnologici e di rivenditori. Per saperne di più o per diventare partner o rivenditore, visita il sito https://altair.com/altair-partners.

Altair (Nasdaq: ALTR)Altair è un'azienda leader a livello mondiale nella computational intelligence che fornisce soluzioni software e cloud per la simulazione, il calcolo ad alte prestazioni (HPC), l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale (AI). Altair consente alle organizzazioni di tutti i settori di competere in modo più efficace e di prendere decisioni più consapevoli in un mondo sempre più connesso, creando al contempo un futuro più ecologico e sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.altairengineering.it.

