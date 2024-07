Amazon Prime Day: l’offerta imperdibile di Tineco per i pet-owner

Milano, 17 luglio 2024 – Tineco, il brand di lavapavimenti e aspirapolveri smart, si conferma leader nelle vendite su Amazon, nella categoria lavapavimenti, per il terzo anno consecutivo in diversi paesi, inclusa l’Italia . 1)Per festeggiare questo traguardo, l’azienda ha deciso di creare subito delle offerte imperdibili su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco, in particolare per gli amanti degli animali, con il prodotto: PURE ONE X Pet.

TINECO PURE ONE X Pet: per i pet-owner

Il PURE ONE X Pet è dotato della tecnologia ZeroTangle, per cui i peli degli animali domestici non hanno alcuna possibilità di rimanere sul pavimento. Questa tecnologia brevettata è caratterizzata da un design a doppio pettine combinato con setole angolate che separano e rimuovono attivamente i peli dal rullo della spazzola a ogni rotazione, evitando grovigli. I test condotti in laboratorio hanno dimostrato che ZeroTangle riduce i grovigli di capelli del 99%.

Il PURE ONE X Pet offre una durata della batteria fino a 45 minuti ed è dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco. Può anche essere facilmente trasformato in un’aspirapolvere portatile e può persino rimuovere i grovigli di pelo più ostinati dal divano.

TINECO PURE ONE X Pet è in offerta su Amazon a un prezzo di 179€ (prezzo di partenza: 329€).

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

