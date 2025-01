Andrea Pruiti, Il Nuovo Passaparola: il Bestseller su come pianificare un’efficace strategia di acquisizione clienti online

Milano, 07.01.2025 – Il sogno di qualsiasi imprenditore è aumentare, mese dopo mese, il numero dei propri clienti. Se da un lato ciò è possibile attraverso Internet, dall’altro è un dato di fatto che, chi si cimenta con l’acquisizione clienti online, commette errori che lo portano a sprecare tempo e denaro per via di strategie che comunemente non funzionano o che non sono in grado di valorizzare i suoi prodotti e servizi.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono stanchi di dipendere dal passaparola tradizionale, esce oggi il libro di Andrea Pruiti “IL NUOVO PASSAPAROLA. Le Migliori Strategie Per Attirare Nuovi Clienti Online E Aumentare I Guadagni Della Tua Azienda Senza Abbassare I Prezzi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per acquisire i migliori clienti attraverso la Rete.

“Il mio libro è una guida specifica per chiunque voglia aumentare i clienti e il fatturato della propria azienda locale, centro o studio utilizzando il marketing online nel modo corretto” afferma Andrea Pruiti, autore del libro. “In modo semplice e lineare, spiego gli errori da evitare per non sprecare tempo e denaro e mostro come costruire una strategia di marketing efficace che valorizza il prodotto o il servizio, che attira clienti disposti a pagare il giusto prezzo e che posiziona l'azienda come una scelta autorevole nel mercato”.

Capitolo dopo capitolo, l’autore guida il lettore attraverso strategie pratiche e specifiche per superare le difficoltà dell’acquisizione clienti tramite internet e ottenere risultati concreti fin da subito. Le case history reali contenuti nel libro, secondo Andrea Pruiti, sono fondamentali per ispirare i lettori a passare all’azione.

“L’obiettivo dell’autore è indubbiamente quello di aiutare imprenditori e professionisti a comprendere come ottenere clienti in modo più prevedibile ed efficace” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con questo libro, Andrea Pruiti condivide strategie concrete per acquisire i migliori clienti, senza dover necessariamente abbassare i prezzi o fare sconti”.

“Conosco Giacomo Bruno dal 2016 e questo è il mio primo libro che decido di affidare a un editore” conclude l’autore. “Ho scelto Bruno Editore perché mi ha colpito il suo approccio a 360 gradi, dalla pubblicazione al lancio del libro sul mercato. Sono certo che il mio sarà il prossimo successo editoriale di questa casa editrice”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ZuvZMz

Andrea Pruiti, nato ad Albenga nel 1986, è il fondatore di Pruiti Marketing SRL. Il suo motto è: “Un’azienda non vive di like, ma di clienti”. È stato intervistato da giornali e radio, tra cui RTL 102.5. Il Sole 24 Ore lo ha definito “il chirurgo della pubblicità online”. Dal 2010 nel settore, si impegna ogni giorno per aiutare gli imprenditori italiani a usare il marketing digitale per aumentare clienti, fatturato e margini. Sito web: www.pruitimarketingdigitale.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it