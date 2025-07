Angelo Falco, Ansia Stop: il Bestseller su come superare l’ansia attraverso il MindfulCoaching Ingegneristico

Milano, 25.07.2025 – L’ansia è da sempre uno dei principali fattori di stress che caratterizzano la vita di ciascuno di noi. Troppo spesso rimandiamo l’appuntamento con il nostro benessere, presi dagli impegni e dalle responsabilità quotidiane, pur sapendo che solo dando priorità a noi stessi possiamo vivere meglio e affrontare le sfide con lucidità. Fortunatamente, trasformare l’ansia in uno strumento di crescita personale è possibile.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare il benessere psicofisico ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Angelo Falco “ANSIA STOP. Un Metodo Innovativo E Scientifico Per Superare Ansia E Stress E Ritrovare Equilibrio E Benessere Grazie Al MindfulCoaching Ingegneristico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per raggiungere una serenità stabile e duratura in pochi semplici passi.

“Il mio libro è una guida pratica finalizzata ad aiutare il lettore a superare l’ansia e sviluppare una nuova consapevolezza di sé” afferma Angelo Falco, autore del libro. “Ho unito neuroscienze, mindfulness e coaching per offrire un metodo concreto, pratico e accessibile, così da permettere a chiunque di trasformare l’ansia in una risorsa e vivere con più serenità e fiducia in se stesso”.

Come spiega lo stesso autore, attraverso esercizi, tecniche di mindfulness e coaching, il libro aiuta a riscoprire il proprio valore e a vivere con più equilibrio. Inoltre, dedica spazio alla crescita spirituale, per un benessere che va oltre la semplice gestione dello stress.

“L’obiettivo di Angelo Falco è proprio quello di aiutare il lettore a vivere con più sicurezza, energia e chiarezza mentale, liberandosi definitivamente da uno stato d’ansia che va, inevitabilmente, a impattare in maniera negativa sulla propria vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Cambiare i propri pensieri, gestire le emozioni e costruire una sicurezza interiore duratura è possibile seguendo le indicazioni contenute in questo manuale”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide il mio stesso obiettivo: offrire strumenti concreti per migliorare la vita delle persone” conclude l’autore. “Bruno Editore è una casa editrice specializzata in libri di crescita personale e professionale che punta sull’efficacia pratica dei contenuti. La loro esperienza nel marketing editoriale e il supporto nella promozione del libro sono stati elementi decisivi nella mia scelta”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Fysjn6

Angelo Falco è ingegnere specializzato in Neuroscienze, Mindfulness e Intelligenza Emotiva nonché Mental Coach. Ha sviluppato il MindfulCoaching Ingegneristico, un metodo innovativo che combina scienza e consapevolezza per superare ansia e stress in modo semplice e pratico. Attraverso un approccio strutturato, aiuta le persone a riprogrammare la mente, eliminare i blocchi mentali e ritrovare equilibrio e serenità nella vita quotidiana.

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

